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被公司趕跑也要繼續愛！6對偶像圈「見光不死認愛CP」

記者方良鈺／綜合報導

藝人無論是檯面上或私底下的生活都容易被放大檢視，且自從有了狗仔偷拍，很多明星談戀愛只能偷偷來，就為了鞏固形象、不讓粉絲心碎。不過在演藝圈裡還是有「勇者」現身，以下就整理出6對時下當紅的偶像情侶檔，他們都與圈內的另一半大方認愛，也順利交往至今，打破「明星戀情見光死」的傳說。

秀英♥鄭敬淏

南韓人氣女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏於2014年承認戀情，兩人曾在2013年2月、10月被爆出交往，但雙方經紀公司當時都表示「只是兄妹感情」，豈料，隔年年初就被韓媒公開兩人共度耶誕節的約會照，雙方才鬆口坦承已交往1年。

▲秀英、鄭敬淏。（圖／翻攝自秀英、鄭敬淏IG）

▲秀英、鄭敬淏。（圖／翻攝自秀英、鄭敬淏IG）

秀英與鄭敬淏目前已相戀6年之久，至今感情依舊穩定，小倆口也越愛越大方，不忌諱一起上街，約會也不遮遮掩掩，坦蕩的態度受到許多粉絲的理解及祝福，也期望他們能攜手走上紅毯。

鹿晗♥關曉彤

大陸男星鹿晗擁有大批粉絲追隨，穩坐「流量小生」的地位，就在演藝事業如日中天之際，2017年10月8日他卻突然PO出一則微博貼文公開認愛，以一句「大家好，給大家介紹一下，這是我女朋友@關曉彤」，承認與小7歲女星關曉彤戀愛中。

▲鹿晗關曉彤蜜遊日本。（圖／翻攝自微博）

▲關曉彤、鹿晗。（圖／翻攝自微博）

鹿晗與關曉彤當時認愛掀起極大轟動，甚至一度造成微博癱瘓，還有女粉絲上傳爆哭影片，不敢相信自己的偶像正在與別人談戀愛，粉絲評論十分兩極。但小倆口似乎不受影響，至今已穩定交往超過一年時間，粉絲們的心態也漸漸從不願接受，轉為支持，更期待鹿關CP未來的發展。

柳俊烈♥惠利

南韓男星柳俊烈與女團Girl’s Day成員惠利因韓劇《請回答1988》結緣，他在劇中苦戀女方卻沒能修成正果，反倒在戲外發展成情侶關係，在戲劇殺青近1年半，被韓媒拍到江邊約會照才爆出熱戀，男方經紀公司隨後則承認「兩人關係已昇華成戀人」。

▲《請回答1988》惠利與柳俊烈戲外修成正果。（圖／翻攝自請回答1988官網）

▲《請回答1988》惠利與柳俊烈戲外修成正果。（圖／翻攝自請回答1988官網）

事實上，柳俊烈與惠利認愛前，隨著《請回答1988》劇組在一次的頒獎典禮中，男方先是禮貌地牽手扶著女方上台，到了台上兩人快速的從牽手換成挽手臂的姿勢，就被眼尖網友抓包互動不平凡。不過小倆口認愛後反而作風低調，鮮少公開放閃或談論戀情。

李玉璽♥溫妮

男星李玉璽以《我的少女時代》帥氣學霸「歐陽非凡」一角爆紅，成為許多少女粉絲心中的男神，不過就在2018年3月9日晚間，被拍到與《大學生了沒》出道的女星溫妮（黃于恩）一同陪爸媽吃火鍋，戀情才隨之曝光。隨後《ETtoday星光雲》致電李玉璽本人，他表示：「現在確實是這個關係，相處後覺得很開心！」大方認愛溫妮，兩人也有共識要公開戀情。

▲李玉璽、溫妮。（圖／翻攝自李玉璽、溫妮IG）

▲李玉璽、溫妮。（圖／翻攝自李玉璽、溫妮IG）

李玉璽與溫妮的姻緣可以說從2017年就展開，兩人曾同一天在IG公開相同場景的照片，女方也多次去探男方班，或是進出男方家。認愛至今已將近一年，雖然雙方很少放閃或曬合照，但只要受訪時談論到對方，還是會大方透露小倆口平常的相處故事，甜蜜得很低調。

王子♥鄧麗欣

王子（邱勝翊）在2018年7月2日爆出疑似和大5歲的香港歌手鄧麗欣談姐弟戀，兩人在泰國出雙入對，也被拍到他帶女方搭機回台，沒想到女方在當月15日受訪，率先承認戀情，坦言去泰國出遊時就已經在交往階段。隨後王子也透過經紀公司回應，希望大家給小倆口一點空間相處，對戀情十分呵護。

▲王子、鄧麗欣一起出席巴黎時裝周放閃。（圖／翻攝自王子Instagram）

▲王子、鄧麗欣一起出席巴黎時裝周放閃。（圖／翻攝自王子IG）

王子與鄧麗欣認愛後，時不時就會在彼此的IG上悄悄放閃，更大方同台出席巴黎時裝周 ，曬合照還用了「情侶hashtag」。鄧麗欣更在一次的公開活動上被問到未來婚禮，脫口表示，「我就是有可能想到就去登記（結婚），即興的。」事後才又改口：「不會隨時去登記結婚，我還沒有這個計劃。」讓粉絲更加好奇這對到底會不會有閃婚的可能。

泫雅♥E’dawn

南韓女星泫雅於2018年8月2日被爆和小2歲師弟E’dawn交往中，當時所屬經紀公司Cube娛樂在20分鐘內迅速否認，沒想到她本人隔天接受韓媒訪問時，親口坦承「確實已經交往2年」，男方也同時承認戀情，並表示：「對粉絲很抱歉。」雙雙打臉公司，震驚娛樂圈。

▲泫雅、E’dawn。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲泫雅、E’dawn愛得高調。（圖／翻攝自泫雅IG）

沒想到，泫雅與E’dawn的戀情曝光一事讓公司震怒，Cube娛樂於9月13日發表聲明，表示無法再和兩人恢復信賴關係，因此決定將他們以退社處分。小倆口雖然沒了經紀公司，戀情似乎不受影響，不只繼續大方在IG發照曬恩愛，也不避諱地合體出席活動，甜蜜舉動可說是次次都閃瞎粉絲。

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