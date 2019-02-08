李棟旭指定「不要牛肉」年糕湯！5種韓國農曆年必吃食物

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文／全民台韓誌 = 文：柳大叔（류정엽）／翻譯：林湘婷

「韓國也有過年嗎？」是台灣人最常問我這個韓國人的問題之一。在韓國也會過農曆年，農曆年是韓國重要的年節之一，也像台灣一樣會慶祝陽曆的一月一日，以及農曆的一月一日。

韓國的農曆年與日據時期有密切的關聯。1910年日本占領朝鮮後，開始了日本殖民時期，日本無視於韓國的傳統節日，僅強調要慶祝日本的節日，尤其「新年」這個對於韓國人而言最重要的節日，政府要求像日本一樣慶祝陽曆一月一日，而非農曆新年，因此，在韓文之中出現了兩個單字——新正（신정, 元旦）與舊正（구정, 春節）。在日本統治期間，為了讓韓國人無法慶祝農曆新年，要求製作年糕的碾米廠在農曆新年期間無法營業。

▲大韓、民國、萬歲穿韓服拜年Q爆啦！（圖／翻攝自C-JeS的Instagram）

「新正」與「舊正」被認為是日本統治留下的單字，最近十年間，越來越多人們改口說春節，新聞也改以有春節意思的「설날」取代原先的舊正。那麼，韓國人在農曆新年的時候，會吃些什麼呢？菜餚種類及味道，在每個地區、每戶人家都不盡相同。許多台灣人對我說：「韓國料理看起來都紅紅的」，不過，難道韓國料理中，只有加入辣椒粉、辣椒醬的紅色料理嗎？韓國料理全都是辣的嗎？

在我的記憶中，並不全然是這樣。韓國大部分都在自家做菜，因此每家所料理出的味道也都不太一樣，而且，所製作的料理也並非都完全一樣。在親戚、朋友家所見過、和我們家所做的，大致上有五道相同的料理，不過每個地區、家庭的習俗都不同，因此這並不是完全的肯定，僅以我個人的經驗和大家分享。

一、 年糕湯（떡국）

年糕湯是以牛肉或是鯷魚…等為基底的高湯，加入年糕進去煮。年糕的白色，在韓國有乾淨、純潔的象徵，有著「潔淨地迎接新的一年」這樣的意涵，另外，年糕圓潤的形狀和韓國過去使用的銅錢相似，包含著在新的一年財運滾滾的意思。

▲《鬼怪》中新年習俗吃年糕湯。（圖／翻攝自愛奇藝）

在韓國人們會說「吃了年糕湯就多一歲」，雖然不清楚這樣的說法是從何時開始，不過在以前，大人們會以「你吃了幾碗年糕湯？」來問小孩子們的年紀。我從小聽著這樣的話，也想要趕快變成大人，便吃了好多碗的年糕湯，結果噎住被送到急診室了。

▲李昇基曾親自下廚煮年糕湯，裡面也有放水餃。（圖／翻攝自李昇基IG）

不過，年糕湯裡並不是只有年糕，祖籍在朝鮮的外婆家，總是把水餃也放進年糕湯裡一起煮，這種年糕水餃湯在父親那方的慶尚道則不這樣吃。對於很喜歡水餃的我而言，從小就更喜歡外婆家的年糕湯，再加上泡菜和白飯，有一種在新的一年能夠很強壯的感覺。

二、 歲酒（세주）

對於熱愛酒的韓國人來說，在新年當然也不能漏掉酒！在初一的早上會喝一杯酒，有著把福帶來的意思，大人們會先給晚輩一杯酒，也順便告訴晚輩酒導（喝酒的方式），所喝的酒我們叫做歲酒，把它弄得冰冰涼涼的再喝下，先從年紀小的喝，之後再輪到長輩喝，因為對於年紀小的人是又得到了新的一年，而年紀大的則是又失去了一年。這時候喝的酒並不是啤酒或燒酒，而是清酒，也有一些家庭會為了在過年喝，或是接待客人而親自釀酒。

記得應該是國高中的時候，在早上奶奶和爸爸突然把之前都不給我的酒拿過來，說這是招福氣的酒、讓我喝下，他們說這是在吃早餐前喝的酒，要先從年紀小的我開始喝起，喝了酒、吃完早餐之後，常常就沉沉入睡了。

三、 燉排骨（갈비찜）

燉排骨的種類有很多，每個家庭處理的方式不盡相同、味道也不一樣，不過，若是要用一個字來形容這道料理，那就是「甜」。大多以牛肉製作燉排骨，還會加入胡蘿蔔、栗子，為了製作燉排骨，有許多韓國人會使用韓牛。

▲韓式燉排骨。（圖／翻攝自KBS）

我直到國小都非常喜歡吃肉，尤其是到了過年，可以感受到奶奶手藝的燉排骨，光是想像都覺得幸福。小時候我不喜歡泡菜、蔬菜，只要有燉排骨，就可以吃下滿滿三碗的白飯。漸漸長大之後，現在就沒什麼特別感覺了，我認為燉排骨應該是台灣人會喜歡的料理。

四、 各式煎餅（전）

在台灣的韓式餐廳似乎只看得到泡菜煎餅和海鮮煎餅，不過韓式煎餅的種類有很多，會根據材料有不同名稱。加入南瓜的叫做南瓜煎、放入韭菜的叫韭菜煎，還有香菇煎、茄子煎…等，把絞肉捏得圓圓的叫做肉餅煎。

▲韓式煎餅分很多種類。（圖／翻攝自KBS）

在過年的時候，我最期待的則是綠豆煎餅，外婆的綠豆煎餅是我吃過最好吃的！無論在哪，都吃不到比外婆做得還好吃的，可惜的是，雖然媽媽做的味道相似，卻無法做得一模一樣，這是韓國首爾廣藏市場所賣的綠豆煎餅無法比較的滋味。

另外，在奶奶家的韭菜煎特別好吃，平常有一種沾著煎餅用的醬料，大部分會使用醬油，不過奶奶的特別醬料則是以辣椒醬為基底，大概這種醬料和韭菜煎特別對味吧。

▼《Running Man》出現的廣藏市場綠豆煎餅。

五、 食醯／甘酒（식혜／감주）

食醯和甘酒通常指的是米飯浮在表面的甜飲品，不過二者的差異在於，食醯是將泡在麥芽水中的白米發酵後飲用，甘酒則是發酵過的白米和食醯水一起煮過，再將白米濾掉後飲用。節慶食物中的常客「食醯」，是比我們的節日還更加傳統的食物。食醯的由來可在《禮記》中所找到，裡頭記載當時貴族們喝的飲料是甘酒的前身「甜酒」。

▲「汗蒸幕」裡販售的食品中，食醯是熱銷飲品。（圖／東森旅遊提供）

食醯（又被翻譯為甜米釀）主要是作為飯後甜點，可做為消化劑幫助消化。小時候，奶奶在過年的時候，拿著一大碗的甘酒說：「無法消化的話，就喝甘酒吧！」當時吃太多東西導致胃不舒服，本來想去藥局買消化劑，但卻剛好因為年節，藥局都休息，最後無法拒絕奶奶的的甘酒，喝了之後卻只頻頻小號，這些記憶還十分清晰。

現在在韓國汗蒸幕，和雞蛋一起吃的食醯受到大家的喜愛，是連小孩也都喜歡的飲料。

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