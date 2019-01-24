千萬團隊替《聲林》110位素人伴奏！阿火收節目簡報一口答應

記者盧薇淩／專訪

擔任過蕭敬騰、林俊傑、吳克群等演唱會及專輯音樂總監、製作人，阿火這次接下華人最大選秀節目《聲林之王》band leader（音樂總監）重任，《聲林》首集有110組選手參賽，錄影加上前兩天彩排，一口氣連忙了72小時，中間只有短暫休息，當天錄影更一口氣工作長達近24小時，但帶領千萬團隊的阿火說，「我本來就有心理準備，辛苦是必然的。」節目從初選到總決賽長達4個月，他領軍團隊替參賽者伴奏並給建議，也讓參賽者獲益良多。

▲《聲林之王》找來阿火擔任音樂總監。（圖／記者季相儒攝）

《聲林之王》的導師、音樂、美術設計到燈光、攝影，全超出過去選秀節目規格的預算打造，阿火和其他樂手跟著不少歌手巡演，堪稱「千萬團隊」。不過當初收到節目邀約，他們不問費用，只擔心抽不出檔期錄影，這次光是第一集錄影要替110位參賽者伴奏，就是個大工程，加上彩排連忙3天，首集錄影將近24小時，阿火也透露為節目多找了共4位助理，決定「衝下去」。

「台灣很久沒做這樣節目了，感覺比以前更大、更精緻，很榮幸他們找到我。」當時看到製作單位寄來關於節目的簡報，阿火直說：「太屌了！」由於平時得配合老蕭演唱會檔期，發現老蕭也是導師之一、確認檔期後，阿火馬上點頭答應，雖然錄影時間長又累，但看到年輕參賽者奮力一搏的樣子深受感動，「他們一上台，就是只有一次機會、『嚨厚哩』豁出去了，我自己在這麼小年紀，還在打躲避球勒！」看到參賽者錄影當天一早就到場，在現場等到半夜才上台，喉嚨幾乎啞掉，「看了就知道，他們為這事付出一切，辛苦是必然的。」

▲阿火曾替蕭敬騰、林俊傑製作音樂。（圖／記者季相儒攝）

《聲林之王》能找到阿火的團隊當音樂總監，蕭敬騰Summer也表示，音樂節目最重要的就是總監，老蕭也認為這是最基本的事，「阿火跟我們合作很久、默契也足，但他們從來沒做過電視節目，都是演唱會跟live表演，當初有跟他們說不能勉強，但還是力挺我們、組成了團隊，很謝謝他們。」

▲阿火在《聲林之王》擔任音樂總監。（圖／記者季相儒攝）

阿火2007年入行，成為蕭敬騰演唱會及專輯音樂總監、製作人，提到幕後產業需要的人才，他認為當樂手要有技術門檻、音樂素養，「每個樂手都很厲害，我只是把他們的優點集合成一把劍，為台灣做事。」而當助理要細心、也有耐性，但兩項人才都最重視工作態度，阿火說，最怕三分鐘熱度後拍拍屁股走人的員工，也怕愛抱怨、負能量的人，「一定要吃苦耐勞，畢竟老闆都這樣了，他們一定沒我累。還要很細心、喜歡音樂，想把他當畢生志業，歡迎你來找我。」

▲阿火看到參賽者的熱血深受感動。（圖／記者季相儒攝）