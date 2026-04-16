鍾麗緹55歲拚生四胎？　張倫碩認「小孩是家庭黏著劑」：不行就領養

記者蔡宜芳／綜合報導

香港女星鍾麗緹結束2段婚姻後，在2016年帶著三個女兒嫁給小12歲的大陸男星張倫碩。男方近來在節目上坦承有考慮要生自己的小孩，直言「孩子是家庭的黏著劑」，一番話引發網友討論。

▲鍾麗緹和張倫碩結婚前，就已育有三個女兒。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹Christy）

張倫碩在《初入職場·金融季》最新播出的節目中，被主持人張泉靈問到和鍾麗緹是否有計畫生小孩？他鬆口表示，兩人都覺得順其自然，不過現在女方已經55歲，「肯定是要有科技的準備和干預。」他也說，如果嘗試失敗，會考慮收養。

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▲張倫碩在節目上提到對於第四胎的想法。（圖／翻攝自微博）

對此，張泉靈有些疑惑地表示：「已經有三個孩子了，另外收養的訴求來自於？」張倫碩則回答道：「孩子這個事情，它會讓家庭特別的有家庭的感覺，其實是個黏合劑，你們倆總有一個事要為孩子去做這個。」

張倫碩的訪談片段，掀起網友兩派看法，有人表示「55歲生孩子，風險很大吧」、「那還說啥了，三個孩子還在那說家庭粘合劑」，也有人認為「真夠道德綁架的，三個孩子不是自己的，誰不想要一個自己的孩子呢」。

▲張倫碩和三個繼女的關係都不錯。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹Christy）