米可白切完後鼻神經「承認後悔了」！被拍回診術後照 恢復現況曝光

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）日前把握工作空檔，完成了「鼻息肉與神經切除手術」，沒想到事隔數天後，她7日突然在社群網站吐露後悔心聲，讓粉絲不禁好奇其後續的恢復狀況。

▲米可白吐露術後心聲。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419 ）



關於鼻部宿疾，米可白先前曾坦言自己因鼻肉肥厚，導致每天都會頭痛不舒服，檢查後更發現有鼻中膈彎曲。經醫師評估，她需要一次進行「鼻中膈成型手術」、「下鼻甲成型手術」以及「後鼻神經燒灼手術」等3個項目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米可白日前已完成手術。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



手術完成後，米可白7日在Instagram限時動態透露，當天的行程主要是回診，請醫師協助清理鼻子內部的凝膠。在處理完畢後，她忍不住吐露真心話，「我只想說，我後悔太晚手術」。原來她的後悔並非手術失敗，而是感嘆自己應該早點進行治療。

針對術後的恢復情形，米可白笑說現在的鼻子狀況，感覺就像是「一個人行駛高速公路暢通無阻」，顯示出手術效果顯著，讓她終於擺脫了過去的不適感，享受久違的順暢呼吸。

▲米可白後悔沒早點動手術。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



照片中，只見米可白頭戴深色鴨舌帽、身穿黑色上衣，面前擺著家常菜餚，她開心地對著鏡頭閉眼微笑，雙手捧著臉頰，難掩解決困擾後的喜悅心情，整個人看起來相當輕鬆愜意。