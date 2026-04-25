宋慧喬喝醉狀態還是完美！微醺畫面曝光　臉貼臉撒嬌工作人員

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神宋慧喬雖已經44歲，但她出道以來，不論是外貌、膚質、身材都維持得很完美，近日她以珠寶品牌CHAUMET大使身份，前往巴黎參加發表會，晚宴上被拍到微醺畫面，超萌地與工作人員臉貼臉撒嬌，連喝醉都很美，影片掀起網友熱議，留言驚呼「她都不會老」。

▲▼宋慧喬參加晚宴現場畫面公開。（圖／翻攝自CAKE magazine IG）



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宋慧喬近日在巴黎參加珠寶發表會，席間有不少媒體受邀，她也被拍下微醺狀態，在與工作人員打招呼問好時，她用臉頰親切地觸碰對方，並露出甜美笑容，接著再給予另一位工作人員溫暖的擁抱。

▲▼宋慧喬微醺就像小公主，臉貼臉撒嬌工作人員。（圖／翻攝自CAKE magazine IG）



女神與工作人員的互動，整個過程被拍下來，宋慧喬小酌幾杯後，雖然眼神稍微迷茫、臉紅，但自然地展現撒嬌面貌，連媒體都大讚「整體可愛指數飆升」。

尤其是宋慧喬狀態極佳，影片下方充滿粉絲讚嘆的聲音「超優雅」、「美翻了」、「好像只有宋慧喬逃過了時間的傷害，真的都不老」、「醉了原來可以這麼美」，也有人感嘆留言「果然，女人還是不生小孩才比較不會老」。