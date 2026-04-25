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連線／演大尺度網黃不怕炎上！　艾兒芬妮「擠奶又沾大便」：覺得自己像外星人

記者蕭采薇／台北—洛杉磯連線報導

改編自暢銷小說的話題影集《瑪歌沒錢途》（Margo's Got Money Troubles），找來好萊塢甜心艾兒芬妮（Elle Fanning）與資深影后蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）同台飆戲。艾兒芬妮在劇中飾演一名意外懷孕的Z世代單親媽媽「瑪歌」，為了賺錢養家，她決定在成人平台OnlyFans上開設帳號，並意外從中找回創作的熱情與力量。

▲《瑪歌沒錢途》艾兒芬妮（Elle Fanning）。（圖／Apple TV提供）

▲《瑪歌沒錢途》艾兒芬妮劇中為了賺錢養家，決定在成人平台OnlyFans上開設帳號。（圖／Apple TV提供）

單親媽為養娃下海開OnlyFans！艾兒芬妮曝「真實崩潰感」

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艾兒芬妮和蜜雪兒菲佛跨海接受《ETtoday星光雲》訪問，艾兒芬妮坦言這個角色讓她體會到新手媽媽的「崩潰感」。雖然現實中還未為人母，但她為了這部戲在片場「現學現賣」如何換尿布。

▲《瑪歌沒錢途》艾兒芬妮（Elle Fanning）。（圖／Apple TV提供）

▲艾兒芬妮（下）在劇中飾演一名意外懷孕的Z世代單親媽媽「瑪歌」。（圖／Apple TV提供）

她笑稱，劇中瑪歌在OnlyFans上創造的「餓鬼（外星怪物）」人設，靈感完全來自於母職的真實寫照：「她覺得自己像個外星人，乳房一直漏奶、滲出液體，寶寶還把大便弄到她臉上！這一切都讓人覺得很噁心。」這些崩潰的育兒日常，反而激發了瑪歌的創造力，讓她在平台上建立起獨特的世界。

挑戰社會偏見！蜜雪兒菲佛揭母女「相愛相殺」超催淚

劇中飾演瑪歌母親「夏安」的蜜雪兒菲佛，將一個強悍且為生活奮戰的單親媽媽詮釋得入木三分。面對女兒跑去經營OnlyFans，她坦言任何父母一開始都會因為社會偏見與恐懼而感到崩潰，「夏安只是害怕女兒步上自己的後塵，那是她最不樂見的事。」

▲蜜雪兒菲佛（左）、艾兒芬妮在《瑪歌沒錢途》有非常動人的母女親情戲。（圖／APPLE TV提供）

▲蜜雪兒菲佛（左）、艾兒芬妮（右）在《瑪歌沒錢途》有動人的母女情。（圖／APPLE TV提供）

蜜雪兒菲佛更點出劇中一句直擊人心的台詞：「妳把我的生活毀得如此美麗（You ruined my life so pretty）。」完美詮釋了母職的犧牲與美好。她表示，《瑪歌沒錢途》最大的魅力在於「不帶偏見的女性空間」，蜜雪兒菲佛說：「你不能因為這些人的穿著或職業去評判她們，在這些表象之下，我們都在努力應對同樣的普世掙扎。」

三度合作變真閨蜜！蜜雪兒菲佛笑喊：女巫也適合開帳號

這次是艾兒芬妮與蜜雪兒菲佛第三度合作，兩人不僅在鏡頭前展現極佳的母女默契，私下更成為了無話不談的好友。蜜雪兒菲佛笑說：「我們有時候坐在那裡等攝影機架設，比實際拍戲時還要開心！」

▲蜜雪兒菲佛（左）、艾兒芬妮在《瑪歌沒錢途》有非常動人的母女親情戲。（圖／APPLE TV提供）

▲（左起）蜜雪兒菲佛、艾兒芬妮第三度合作，兩人在鏡頭前展現極佳的母女默契，私下更成為好友。（圖／APPLE TV提供）

當被外媒打趣問到，過去演過的角色中「誰最適合開OnlyFans」時，蜜雪兒菲佛幽默點名自己在經典電影《紫屋魔戀》中飾演的「蘇琪」，笑翻全場：「她思想滿開放的，而且她是個女巫，她可以在上面熬魔藥、表演掃帚把戲，還能對人下咒語！」

批評別人前，先反省自己

此外，劇中飾演蘇西的塔德雅格雷厄姆（Thaddea Graham），向《ETtoday星光雲》記者透露：「我最愛蘇西的忠誠與勇敢做自己。她看見別人的真實面貌，卻從不輕易評斷。劇中我們這群人雖然生活一團糟，但為了支持單親媽媽瑪歌，大家自然而然成為了一家人。這部劇提醒我們，比起對別人的選擇指手畫腳，我們更需要的是不求回報的友誼與陪伴。」

▲《瑪歌沒錢途》塔德雅格雷厄姆（Thaddea Graham）、尼克奧佛曼（Nick Offerman）。（圖／APPLE TV提供）

▲《瑪歌沒錢途》（左起）尼克奧佛曼、塔德雅格雷厄姆。（圖／APPLE TV提供）

《瑪歌沒錢途》透過幽默又心碎的敘事，帶領觀眾看見一對不完美母女如何在困境中找回愛與力量。飾演金克斯的尼克奧佛曼（Nick Offerman）也說道：「沒錯，在對別人妄下定論前，我們都該先照照鏡子反省自己。這部劇的核心真理，就是希望世界能對彼此多一份寬容。」《瑪歌沒錢途》已在APPLE TV上線。

 

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