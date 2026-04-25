30歲女星明年遇死劫　曝離罕見腫瘤診所前崩潰

記者葉文正／台北報導

節目《戀愛熊天秤》邀請命理老師伊森解析2026年整體運勢，來賓30歲阿樂分享過去曾找多位老師看流年，都說她31、32歲會遇到「死劫」，時間點就是明年，讓她相當緊張。

▲阿樂遇死劫超緊張。（圖／節目提供）

伊森解釋這在八字中稱為「應客死傷」，代表判斷力和反應比較差，開車等需要專注的事要特別小心，並提醒婦科、心血管及腦部健康需多留意，沒想到阿樂立刻眼睛瞪大的透露自己最近才剛看完神經內科，因為會莫名覺得在地震，而且子宮肌瘤疑似復發，還被診斷出，長了罕見的「臍尿管腫瘤」，她說：「醫生在我面前查資料給我看，說大多都會變成惡性，我就傻眼，突然覺得我人生好像也就這樣。」

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▲命理老師提醒阿樂注意事項。（圖／節目提供）

「臍尿管腫瘤」是一種極罕見的惡性腫瘤（約佔膀胱癌 < 1%），發生於肚臍與膀胱之間的胚胎殘留通道。男性較多，通常在 40-60 歲中年發病。核心症狀包括血尿、排尿疼痛、下腹部腫塊及膀胱黏液分泌物。治療以完整切除臍尿管及膀胱頂部為主，目前多採取腹腔鏡或機器人輔助微創手術，若確診為惡性腺癌，預後通常較差。

至於阿樂今年的命盤，伊森說以整體運勢來說，她今年整體運勢較差，讓她瞬間心情超低落，伊森解釋：「我說你不好，是因為我覺得你健康今年很不好。」阿樂坦言: 「我嚇一跳是因為本來要開一個新節目，怕被換掉，但我一天只睡3小時，工作太忙，確實要注意一下。」