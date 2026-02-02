4歲目睹「滿街都屍體」！名導葉天倫淚揭父228陰影　蕭淑慎26年前美顏出土

記者蕭采薇／台北報導

「未來，它一直來一直來，不管好或壞它都一直來。」這句經典台詞，在26年後聽來依舊震撼。今年適逢228事件79周年，由林正盛執導、代表台灣角逐奧斯卡的經典電影《天馬茶房》，將於228連假期間限定重映。片中不僅能見到蕭淑慎當年的青澀美顏，以及已故「金鐘視帝」龍劭華的精湛演技，億萬票房導演葉天倫更揭露父親當年「目睹滿街屍體」的真實童年陰影，令人鼻酸。

▲《天馬茶房》蕭淑慎，飾演劇團演員暖玉。（圖／青睞提供）

林強神台詞預言未來 林正盛：面對軍演威嚇的勇氣

《天馬茶房》描述1945年日本戰敗後，台灣面臨政權轉移的動盪。林強飾演的知青阿進曾說：「我們如果放棄，我們就沒有未來。」如今電影修復重映，導演林正盛感觸良多，他直言：「在此刻我們面對中國不斷以軍演威嚇的時刻，希望《天馬茶房》能帶給大家面對未來的勇氣與智慧。」這句當年寫下的台詞，竟巧妙對照了今日台灣的處境。

▲林正盛導演執導的1999年電影《天馬茶房》，將於228期間限定上映。（圖／青睞提供）

葉天倫淚憶已故父 4歲童見「遍地屍體」成劇本

本片製片葉金勝於去年辭世，他正是名導葉天倫的父親。當年葉天倫也在片中客串劇團成員，他回憶幾年前過年帶爸爸回大稻埕，才第一次聽父親談起228的記憶。

▲《天馬茶房》陳淑芳飾演「228關鍵人物」菸販林江邁。（圖／青睞提供）

葉天倫說：「當年228那天，爸爸才4歲，跟祖母回家時，在巷口醫院附近看到地上都是屍體，被大人叮囑趕快回家。」這段無法抹滅的童年陰影，後來成為了葉金勝發展《天馬茶房》劇本的種子。葉天倫感性表示：「解嚴後相關作品依然極少，這是我們無法逃避的責任，不能對現在發生的事情視而不見。」

▲林強飾演知識青年阿進。（圖／青睞提供）

龍劭華、陳淑芳同台飆戲 重現大稻埕風華

《天馬茶房》集結當時最強卡司，除了林強與蕭淑慎譜出大時代下的淒美戀曲，更找來戴立忍飾演天馬茶房老闆詹天馬、陳淑芳飾演關鍵人物菸販林江邁。而被譽為「國民老爸」的已故男星龍劭華，在片中飾演海龍王，當年更以此片入圍金馬獎最佳男配角，如今觀眾也能透過大銀幕，再次緬懷他的風采。

▲《天馬茶房》林強飾演的知識青年阿進（左），與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉（右）譜出戀曲。（圖／青睞提供）

本次限定放映由國家電影及視聽文化中心協助，主視覺更邀請金漫獎得主阮光民繪製、名設計師陳世川操刀海報，將以特典方式提供影迷收藏，邀請觀眾走進戲院，鑑古知今。

▲《天馬茶房》由製片葉金勝（葉天倫父親）將童年時期對228與大稻埕的相關記憶發展為劇本，邀請林正盛導演執導。（圖／青睞提供）