地表最強美魔女！60歲「英國陳美鳳」辣穿比基尼慶新年

▲60歲英國女星伊莉莎白赫莉狀態好到不科學！（翻攝Elizabeth hurley IG）

「英國陳美鳳」、女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth hurley）2026一開年就狠狠震撼娛樂圈！近日她在社群曬出新年派對照片，再次展現超狂的凍齡狀態，白色比基尼秀出驚人的緊實線條與火辣曲線，完全看不出已經60歲，畫面曝光立刻吸引大批網友狂刷留言！

英國女星伊莉莎白赫莉以火辣造型迎接 2026 年，從社群曬出的照片可以看到，當天她化身「007 龐德女郎」，穿上白色比基尼外搭同色系皮草外套，還在腰間還別上一把銀色玩具手槍，對鏡頭露出招牌燦爛笑容，並分別與男友、兒子達米安赫莉（Damian Hurley）同框，整體狀態比許多同場年輕女星還亮眼！

赫莉在貼文中寫下：「新年快樂 ???? 用最轟烈的方式迎接 2026 ????????」。貼文曝光，立刻吸引超過2000多則留言，大批網友湧入留言區大讚赫莉的凍齡美貌：「怎麼都不會老？狀態真的太好了！」「地表最強美魔女」、「親愛的上帝，她居然已經60歲了太令人驚嘆！」讚美聲不斷。

▲伊莉莎白赫莉與兒子（左圖左）、男友（右圖左）合照（翻攝Elizabeth hurley IG）

事實上，現年60歲的伊莉莎白赫莉出道已逾30年，90年代因主演電影《王牌大間諜》走紅，至今仍活躍於影壇，同時她還創立泳裝品牌「Elizabeth Hurley Beach」，擔任品牌模特兒，不時分享自己的穿衣風格，深受不少年輕族群喜愛。



