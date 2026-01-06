他早稻田畢業…最後竟奪金曲歌王！　陳以恆爆紅「還被管理員認出」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陳以恆即將迎來出道以來首場個人專場演唱會，正式宣布將於1月30日晚間8點在SUB LIVE登場，這不僅是他今年拿下金曲獎「最佳台語男歌手」後的首場演出，也是首次舉辦個人專場，對他而言意義非凡。

▲ 陳以恆將於1月30日開唱。（圖／持之音提供）

談到演唱會概念，陳以恆以「旅行」為發想，並以「起飛」為名，從飛行與時間的意象出發，延伸作品中一貫關注的孤獨、隔離與觀看世界的方式。他形容，飛機被鋁片包覆、穿越海洋與四季，笑說：「或許因為這樣，『鋁』跟『旅』的發音才會一樣。」在他的想像中，飛行不只是移動，而是一段暫時與世界斷線的狀態。

陳以恆坦言，自己其實很珍惜這些被隔絕的時光，「在四季之外、雲層之上，那些是時光外的時光。」他認為，搭飛機時與外界訊息中斷的感覺，與專輯《罐頭塔》中被封存、與時間錯開的狀態十分相似，因此《起飛 Take-Off》也可視為《罐頭塔》意象的延伸，這場演唱會就像邀請觀眾一起登機，展開一段旅程。

▲ 陳以恆去年才拿下台語金曲歌王寶座。（圖／持之音提供）

早稻田大學畢業的他，以《罐頭塔》奪下金曲獎後，陳以恆笑說不會因此感到壓力，「只是被提起來還是會害羞。」他透露，得獎後最意外的不是親友反應，而是大樓管理員突然認出他來，今年同步入圍金音獎、連續站上不同典禮舞台，他幽默總結：「一次有拿獎，一次拿到一件可以幫助我不駝背的『挺胸衣』。」談到首場專場，他坦言既期待又緊張，希望能把一路累積的創作，完整呈現在舞台上。