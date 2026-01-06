焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行…厚外套遮不住

記者陳芊秀／綜合報導

藝人焦凡凡自去年9月宣布懷孕喜訊，隨後證實懷的是男寶寶，一舉一動都成為外界關注焦點。她近日飛往日本福岡旅遊，6日分享一系列旅遊美照，儘管穿著厚外套，孕肚明顯相當大。

▲焦凡凡挺孕肚飛日本旅遊。（圖／翻攝自IG）

照片中，焦凡凡頭戴深褐色熊耳朵造型毛帽，身穿卡其色燈芯絨羽絨外套，圍著黑色厚實圍巾，即便穿著寬鬆保暖，依然能明顯看出隆起的圓滾孕肚。她在貼文中俏皮寫道：「一個人吃，兩個人滿足，這次旅行，有一個最貼身的小夥伴。」小夥伴指的正是她腹中的寶寶。旅遊照滿滿美食，不僅有熱騰騰的一蘭拉麵，還有滋滋作響的燒肉、厚切牛舌、炸蝦塔塔雞、甚至是豐盛的明太子早餐。她在餐廳內開心地對鏡頭比出手指愛心與YA手勢，臉上洋溢著準媽媽的幸福神采，氣色顯得相當紅潤。

▲焦凡凡孕肚厚外套遮不住，大啖拉麵。（圖／翻攝自IG）

▲焦凡凡曬一連串美食照，並寫道：「這次旅行，有一個最貼身的小夥伴。」（圖／翻攝自IG）

這組充滿「食慾」與「愛意」的照片曝光後，立刻引來大批網友留言祝褔。不少粉絲大讚焦凡凡的狀態極佳，直呼：「懷孕後更漂亮的凡，散發更不同的美」、「怎麼那麼可愛呀」、「幸福的凡」。也有許多網友注意到明顯的孕肚，紛紛留言打氣：「是貼身寶寶也是貼心寶寶」、「是貼身寶寶也是貼心寶寶」！