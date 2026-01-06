ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」
18縣市低溫　越晚越冷破10度
啦啦隊女神「狂跑廁所」驚罹1病症
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Hamzy 朴娜勑 成勛 胡瓜 白冰冰 康康 王俐人 許允樂

焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行…厚外套遮不住

記者陳芊秀／綜合報導

藝人焦凡凡自去年9月宣布懷孕喜訊，隨後證實懷的是男寶寶，一舉一動都成為外界關注焦點。她近日飛往日本福岡旅遊，6日分享一系列旅遊美照，儘管穿著厚外套，孕肚明顯相當大。

▲▼焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行。（圖／翻攝自IG）

▲焦凡凡挺孕肚飛日本旅遊。（圖／翻攝自IG）

照片中，焦凡凡頭戴深褐色熊耳朵造型毛帽，身穿卡其色燈芯絨羽絨外套，圍著黑色厚實圍巾，即便穿著寬鬆保暖，依然能明顯看出隆起的圓滾孕肚。她在貼文中俏皮寫道：「一個人吃，兩個人滿足，這次旅行，有一個最貼身的小夥伴。」小夥伴指的正是她腹中的寶寶。旅遊照滿滿美食，不僅有熱騰騰的一蘭拉麵，還有滋滋作響的燒肉、厚切牛舌、炸蝦塔塔雞、甚至是豐盛的明太子早餐。她在餐廳內開心地對鏡頭比出手指愛心與YA手勢，臉上洋溢著準媽媽的幸福神采，氣色顯得相當紅潤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行。（圖／翻攝自IG）

▲焦凡凡孕肚厚外套遮不住，大啖拉麵。（圖／翻攝自IG）

▲▼焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行。（圖／翻攝自IG）

▲▼焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行。（圖／翻攝自IG）

▲▼焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行。（圖／翻攝自IG）

▲▼焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行。（圖／翻攝自IG）

▲▼焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行。（圖／翻攝自IG）

▲焦凡凡曬一連串美食照，並寫道：「這次旅行，有一個最貼身的小夥伴。」（圖／翻攝自IG）

這組充滿「食慾」與「愛意」的照片曝光後，立刻引來大批網友留言祝褔。不少粉絲大讚焦凡凡的狀態極佳，直呼：「懷孕後更漂亮的凡，散發更不同的美」、「怎麼那麼可愛呀」、「幸福的凡」。也有許多網友注意到明顯的孕肚，紛紛留言打氣：「是貼身寶寶也是貼心寶寶」、「是貼身寶寶也是貼心寶寶」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

焦凡凡懷孕福岡旅遊孕肚美食

推薦閱讀

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

6小時前

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1/5 11:30

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

16小時前

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

1/5 12:50

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

18小時前

蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

5小時前

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

1小時前

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

6小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」吐身心現況

婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」吐身心現況

3小時前

夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

20小時前

暖心施捨救一家人！　浩子花8年找回恩人「親飛日本還債」揭當年往事

暖心施捨救一家人！　浩子花8年找回恩人「親飛日本還債」揭當年往事

22小時前

熱門影音

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責
粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟
惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」

崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」
珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷

珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

看更多

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

謝謝Mei神！A-Lin跨年後感性「心還在台東」　網友再唱：那魯7-11

23分鐘前0

被排擠到受不了！女星退出「有毒媽媽群」：太像高中生

37分鐘前0

焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行…厚外套遮不住

47分鐘前0

文化幣期間限定國片加碼！「青春早安場」消費350送200點

48分鐘前23

《2026紅白》首波卡司曝光！日本超人氣男團來了　林志穎睽違16年再登台

59分鐘前25

李多慧入鏡《冠軍之路》！遭酸沒去東京應援…網：應找台籍啦啦隊

1小時前0

小煜單親二寶爸生活曝光！　「帶娃排練舞台劇」跟愛兒有專屬手勢

1小時前3011

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

1小時前1

請夏開唱感性告白「謝10年舞者」最後同台：不想哭只想說謝謝妳

2小時前20

23歲女偶像被漫畫家AI惡搞！遭下指令改圖「穿比基尼」她怒刷嘔吐

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚
    6小時前2222
  2. 1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易
    1/5 11:3010
  3. 打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸
    16小時前62
  4. 朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」
    1/5 12:50143
  5. 台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！
    18小時前165
  6. 蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！
    5小時前43
  7. 富士山拍婚紗曝光陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」
    1小時前5810
  8. 林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可
    6小時前1210
  9. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:294022
  10. 婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」
    3小時前810
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合