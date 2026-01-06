ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《2026紅白》首波卡司曝光！日本超人氣男團來了　林志穎睽違16年再登台

記者孟育民／台北報導

一年一度除夕夜最大盛事，台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將於115年1月31日（六）在台北小巨蛋登場，最受觀眾期待的首波卡司名單正式曝光！除年年備受矚目的海外卡司，日本人氣男團King & Prince確認登台之外，華語陣容同樣星光熠熠，包含「小旋風」林志穎，「玉女掌門人」蘇慧倫，以及多組獲金曲獎肯定的實力派卡司：天團動力火車、人氣樂團 TRASH、告五人，與最佳新人 someshiit 山姆，並集結年度華語流量歌手JUD 陳泳希、黃偉晉、Feng Ze 邱鋒澤、李佳薇、李佳歡、李千娜、顧穎、Karencici、白安、蔡旻佑等等華麗卡司陣容！與全球觀眾歡度熱鬧除夕夜。

▲▼King &amp; Prince即將登上紅白。（圖／台視提供）

▲King & Prince即將登上紅白。（圖／台視提供）

在2025年《超級巨星紅白藝能大賞》透過預錄舞台驚喜登場的King & Prince，今年將來到台北小巨蛋與觀眾一同迎接春節，兩人更是首度以團體之姿在海外演出，永瀬廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍，高橋海人則興奮表示：「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」

除了舞台演出外，兩人對美食同樣充滿了憧憬，紛紛表示想去逛夜市，曾於4月來台舉辦見面會的永瀬廉也特別推薦小籠包，笑說：「這次想和海人一起吃！」，談及對新一年的期盼，高橋海人期望以這次《紅白》舞台為起點，進一步拓展自己的表現，兩人更不約而同向Tiara（粉絲名）喊話，感謝一路以來的支持，期待在2026年也能與大家一起看到更多嶄新的風景。

▲▼日本人氣男團King &amp; Prince驚喜出現在《紅白》。（圖／台視提供）

▲King & Prince今年終於能來到現場。（圖／台視提供）

「小旋風」林志穎睽違16年驚喜重返《紅白》，坦言對這個舞台既熟悉又陌生，笑說：「像是新人第一次演出，很期待也很興奮。」，這次將帶來出道以來的經典代表作，林志穎期望不論是熟悉他作品的老朋友，抑或第一次認識他的年輕觀眾，都能一同享受《紅白》舞台帶來的感動，林志穎也透露音樂和影視作品的規劃皆持續進行中，期盼未來能分享更多好消息，而迎接新一年的忙碌節奏之前，他也格外珍惜與家人團聚的時光，表示：「過年最重要的是有家人的陪伴。」，除了每年過年的大家族聚餐，也期望在忙碌工作之餘多陪伴小孩，不錯過三個兒子的成長過程，並期待與愛車解鎖更多未曾挑戰的賽道，迎接充實精彩的2026年。

▲▼King &amp; Prince即將登上紅白。（圖／台視提供）

▲林志穎。（圖／台視提供）

「玉女掌門人」蘇慧倫將再度登上《紅白》與觀眾共度新年，她透露這次會有16位舞者助陣，一同為舞台注入活力，並以不同的嘗試帶給觀眾耳目一新的感受，期望與大家一起迎接充滿能量的新年，在2025年蘇慧倫不僅睽違5年發行新作，也完成了巡迴演出，蘇慧倫分享：「每到了新的一年，我都會希望有一些新鮮的事情發生。」，同時預告今年會帶著新作品與歌迷朋友見面，邀請大家一起期待。

▲▼King &amp; Prince即將登上紅白。（圖／台視提供）

▲蘇慧倫。（圖／台視提供）

即將第4度登上《紅白》舞台的金曲天團動力火車，每次演出都以渾厚嗓音與滿滿能量征服所有觀眾，這次也將帶來耳熟能詳的歌曲，陪伴大家迎接嶄新的一年，兩人更分享好消息：「我們正在籌備5月的台北演唱會！」，期望在新的一年與歌迷分享更多新作品，而回顧2025年，動力火車不僅榮獲金曲獎肯定，更完成世界巡演，行程滿檔之餘，也格外珍惜難得的春節假期，尤秋興表示將把時間留給家人好好相聚，顏志琳則會照例回到屏東，與家人共度溫馨年假。

▲▼King &amp; Prince即將登上紅白。（圖／台視提供）

▲動力火車。（圖／台視提供）


 

