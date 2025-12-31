沈玉琳回《熱吵店》意願曝！阿Ken唐綺陽被揭代班收視 高層喊話了

▲沈玉琳（中）曾代言手搖飲，他是許多品牌與活動的寵兒，效果據稱頗好。



圖文／鏡週刊

至於沈玉琳主持多年、最受歡迎的TVBS《11點熱吵店》是否回歸？知情人士透露，沈玉琳本人對此態度相當正面，只要身體狀況允許，回鍋主持意願不低。目前節目由阿Ken和唐綺陽接手，收視率表現則和過去差不多，顯示觀眾群十分穩定，整體表現主要還是看節目內容的話題吸引力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此本刊輾轉打聽，獲知電視台高層方面不急著要沈玉琳歸隊，希望他好好養好身體再說，有趣的是也創下創始主持人Melody、沈玉琳都離開，不過節目還沒收攤的紀錄。有鑑於此，業界人士向本刊透露，沈玉琳在工作的選擇上，態度明顯變得保守，以往「錢來就幹」的心態，現在轉為僅考慮電視台的固定主持工作。

▲沈玉琳主持的《11點熱吵店》是TVBS招牌，雖然他與Melody已經離開，但節目仍創下紀錄。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）



除了電視節目，沈玉琳還有不少合作的網路頻道，配合度高的他，一向是許多品牌和店家的最愛，據悉他日前公告快和外界見面之後，不少廠商紛紛找上門探詢；因目前沒人說得準他何時復工，加上病後的整體狀況仍是未知數，也擔心大眾的接受度，提案方都還在觀望當中。

▲佩甄（左）、沈玉琳（右）出席緯來戲劇台《甄心分享小琳鐺》記者會，節目關注職場達人與庶民經濟，挖掘台灣各式隱形冠軍，但2024年10月宣布收攤。



另外也有一說，沈玉琳過去常接的業配相關公開活動，以及商業行程應會暫時婉拒，主要是擔心自己的身體無法負荷。住院期間，沈玉琳除了有好友低調前往醫院探視外，偶爾也會向院方「告假半天」，返家與家人短暫聚餐。



更多鏡週刊報導

抗癌復出等時機／獨家！沈玉琳親回應化療進度 尚未出院原因曝光

抗癌復出等時機1／沈玉琳健康好轉「笑話連發」！ 好友揭他復出時間點