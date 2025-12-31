跨年星座運勢／天蠍升職加薪又被寵！魔羯邂逅愛情 雙子避三角戀
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：面臨新的考驗
感情：感情進展穩定
財運：把握瞭解政策
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：節省工作時間
感情：避開三角關係
財運：規律實現收益
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：轉換跑道成功
感情：得到異性歡心
財運：保持財務彈性
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：成功籌集資金
感情：途中邂逅愛情
財運：發揮創業才能
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：提高工作效能
感情：回憶充滿美好
財運：加強掌握技術
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：處女
處女座 ♍
工作：帶領團隊前進
感情：總以微笑待人
財運：加強競爭實力
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：擔任專案人員
感情：享受愛情甜蜜
財運：調整收入支出
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：升職加薪率高
感情：愛人更加寵愛
財運：請教理專意見
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：簽署重要合約
感情：變得更加穩定
財運：控制投資情緒
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：冷靜處理壓力
感情：改變自我造型
財運：善用科技賺錢
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：改善工作條件
感情：彼此相處甚歡
財運：注意投資時機
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：減少浪費時間
感情：美好快樂時光
財運：研究大盤指標
幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
