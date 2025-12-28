短劇吻戲遭大量刪光！激吻「打碼糊到肩膀」陸網怒：閹割了誰還看

記者陳芊秀／綜合報導

大陸微短劇近兩年急速崛起，並且在全世界掀起短劇熱潮，然而短劇遭批評劇情低俗、尺度踩線大陸影視當今審查制度，形成爭議。追劇網友注意到，最近上架的短劇吻戲大量遭到刪除，甚至被打碼處理，引發陸網不滿批評「閹割了誰還看啊！」

▲大陸微短劇近期頻傳吻戲刪光！（圖／翻攝自微博）

有網友PO出截圖，有短劇其中一幕男女主角正在火熱親吻的畫面，演員的臉部到頸部卻遭模糊處理，令人忍不住問「現在的短劇怎麼了？」更有人指出，近期新上架的短劇，吻戲基本上全刪光，陸網將此現象形容「一剪沒」。更有人分析，遭刪減吻戲的短劇大多是「女頻劇」，意即以女性觀眾為主要受眾的劇集。

▲陸網形容短劇吻戲被刪到「一剪沒」。（圖／翻攝自小紅書）

▲追劇網友截圖痛批，短劇吻戲被打碼糊到肩膀頭。（圖／翻攝自小紅書）



遭刪掉吻戲的短劇相當多，陸網有人批評短劇「忘本」、「火了（紅了）看的人多了就變這樣」、「以後不會都這樣了吧」、「全是一晃而過」、「我也不是非要看吻戲，但是不能剪的不連貫」、「真的啥也沒有，吻戲都在預告裡」、「還我親嘴戲謝謝」。

娛樂博主拿陳妍希主演的長劇《狙擊蝴蝶》來對比，「人家長劇親的猛多了……你短國自我閹割幹啥」。也有人直指男頻劇（以男性受眾為主的短劇）擦邊尺度更嚴重，「有這功夫不如去把男頻變得不那麽惡俗」。更有網友大嘆「短劇沒了吻戲，就像魚離開了水」。

▲短劇吻戲大量刪光，陸網批評聲浪不斷。（圖／翻攝自微博）

微短劇收益不斷獲利同時，下半年也開始傳出短劇人氣演員片酬漲價、劇情重複率太高、短劇幕前幕後工作超時等問題。而截至今年7月統計顯示，全大陸微短劇用戶規模已經達6.96億人次，廣電總局於9月召開記者會，當時廣電總局副局長韓冬表示，部門已經在制定《微短劇管理辦法》，今後將會分層、分類監管管理規範，令大陸觀眾預感短劇未來將會面對一波整改。