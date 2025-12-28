連晨翔首次約會「踩直男4雷點」　劉品言被說像青花瓷…氣到出走

記者黃庠棻／台北報導

TVBS 原創劇集《舊金山美容院》中，受劇迷矚目的CP劉品言與連晨翔終於從長年的「友達以上、戀人未滿」曖昧關係中升級為戀人。然而，才剛確認彼此心意，巨大的雙重考驗便接踵而至。首先，「鋼鐵直男」江之浩大踩女友地雷，導致首次約會就搞砸，更因長年壓抑的身世陰影，成為阻撓兩人戀情的關鍵因素。

▲連晨翔與劉品言在《舊金山美容院》終於晉升戀人。（圖／TVBS提供）



在林麗穎（劉品言飾）與江之浩（連晨翔飾）的首次約會中，江之浩展現四大令網友噴飯的NG行為，包括毫無自覺地搶先吃掉女方的牛排；無視女友穿搭，硬是安排打保齡球行程；更直言對方造型像「青花瓷」，甚至毒舌評論「有點老氣、只有一點點胖」。

這些行徑不僅引爆女友林麗穎怒火，戲外曾被網友戲稱為「求生欲極低的人夫代表」連晨翔意外將「鋼鐵直男」形象巧妙延伸到劇中角色，令人莞爾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連晨翔與劉品言在《舊金山美容院》終於晉升戀人。（圖／TVBS提供）



另一方面，江之浩長年壓抑的身世陰影令他全面潰堤，在自責與無力感交織下陷入極度低潮，選擇關起早餐店，拒絕接觸外界。看著男友陷入低谷，林麗穎為了幫助他走出陰影，換上性感洋裝主動約他外出。

但面對始終沉默不語的男友，林麗穎終於忍不住坦白內心最深的渴望，含淚直球問道「你有想像過我們的未來嗎？有家庭、有小孩的未來。我有！我會陪你繼續走下去。」這句道盡決心與不安的告白，成為兩人關係的重要轉捩點。

▲連晨翔與劉品言在《舊金山美容院》終於晉升戀人。（圖／TVBS提供）



戲外，劉品言分享林麗穎成為女友後，造型從中性轉為充滿女人味的洋裝與高跟鞋，展現出不同面貌。被問到心目中「美女」的標準，她笑說要有顏質、氣質與禮貌，但也感嘆當美女不容易「穿著性感洋裝與高跟鞋還要隨時保持優雅，真的很辛苦。」



江之浩是否能走出自責陰影？林麗穎的深情告白，能否成為拉住他的力量？令人揪心期待。《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12/25起，每週一至週五晚間八點準時在中視主頻播出。