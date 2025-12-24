王ADEN臭臉跨演出全沒了！　康康說重話「做事前要三思」曝唯一好處

記者孟育民／台北報導

歌手王ADEN近日因校園演出引發爭議，繼台北市宣布取消跨年晚會演出後，宜蘭市公所也於24日緊急跟進，決定取消王ADEN原定於宜蘭市的跨年晚會演出。中視《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬今（24日）錄除夕特別節目「2026馬力全開紅白歌合戰」，在舞台上身經百戰的康康，也對此次事件表達看法。





▲中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，主持群陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森。（圖／中視提供）



事件起因於王ADEN在桃園某高中聖誕演唱會上，因一名女學生臨時登台即興表演顯得不悅，隨後在社群平台上發表影片，引起網友對其「公審未成年學生」的質疑。康康表示過去表演也有遇過喝醉酒的朋友鬧場，笑說：「就讓他唱嘛，說謝謝你幫我多唱好幾條歌，讓我可以休息一下，難得有人上來還跟你互動，我還會在旁邊一起伴舞。」

康康認為王ADEN應該要讓那位同學跳舞，即便心裡不開心，還是要掩飾一下，「那也沒人知道你心裡很幹，我們都是這種心態。」

康康語重心長說：「大家都要注意，做任何事情都要三思而後行，進演藝圈也是一樣，才華大家都有，但情緒管理、抗壓能力還是要學習。」他隨後也坦言要不是新聞事件，其實根本不知道王ADEN是誰，「我們這一掛沒人認識他，突然就知道誰是王ADEN，也是有好處啦，他還是可以啦。」