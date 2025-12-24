MC夢爆不倫女CEO「一周啪啪2次」！卻罹無精症難受孕　官方急發聲

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星MC夢（MC몽）是知名饒舌歌手兼音樂製作人，如今卻被爆和娛樂公司女社長車佳元婚外情，兩人的私密聊天記錄被曝光，他透露自己患有無精症，即使一周「啪啪2次」還是無法懷孕，引發外界譁然，對此，兩人澄清：「報導內容和KakaoTalk對話均非事實。」決定提出告訴。

據韓媒《The Fact》報導，車佳元曾多次表達希望懷孕的願望，並提到已經打了三個月的排卵針，然而MC夢健康狀況不佳，患有無精症，多次嘗試懷孕卻未果，被爆出的對話中，MC夢說道：「要想懷孕的話，至少要有30%以上的活性精子，但我連2%都沒有。」車佳元則回：「和歐巴一起努力了2個月，幾乎一周做了兩次都…」

▲MC夢爆不倫戀。（圖／翻攝自IG）



此外，內容還涉及巨額金錢往來，總金額超過220億韓元（約4.6億台幣），報導指出，車佳元帳戶2023年持續向MC夢轉入數千萬至上億韓元不等的資金，而在同年12月，兩人對外宣布共同投資成立One Hundred公司，直到2025年5月激烈爭吵後分手，沒多久又復合，車佳元花了100億韓元（約合2.1億台幣）給MC夢買禮物，甚至還幫忙償還別的債務。

對於這一醜聞，MC夢事後發表聲明，否認與車佳元的婚外情，稱相關的聊天記錄是捏造的，控訴這是車佳元的親戚為了奪取公司控制權而造假，「我們承諾對於針對藝人和經營層的惡意誣陷及散佈虛假事實，將以零容忍原則嚴正應對。懇請大家克制毫無根據的猜測性報導和誹謗。」