拒絕金主改劇本！《烈愛對決》力保原著「大尺度場面」爆紅內幕曝

記者陳芊秀／綜合報導

來自加拿大的影集《烈愛對決》（Heated Rivalry）從11月底在澳洲、北美開播，先在加拿大串流平台Crave創下史上最高收視紀錄，緊接著登上國際串流HBO Max，又締造2020年以來非動畫外購劇收視新高紀錄，被封為年底最大黑馬！該作描述兩大職業冰球選手的秘密愛情，表面上是死對頭，私下有著禁忌關係，開播以後風靡無數女性觀眾。

▲加拿大BL劇《烈愛對決》人氣席捲全球。（圖／翻攝自IG）

據《Variety》報導，《烈愛對決》的爆紅過程宛如奇蹟。它原本是加拿大串流平台的原創影集，被HBO Max買下後原本打算在澳洲上架播出，而HBO Max執行長凱西布洛伊斯（Casey Bloys）看完該劇後相當驚豔，甚至在預計開播日（11月28日）前3週，就火速敲定在美國、澳洲同步播出。

▲《烈愛對決》描述兩大冰上曲棍球職業選手，表面上是死對頭，私下卻有禁忌關係。（圖／翻攝自IG）

《烈愛對決》改編自加拿大作家Rachel Reid筆下的《Game Changers》小說系列，劇版描述兩個在冰場上對決的頂尖選手，私下卻發展出秘密戀情，雖然情節有眾多大尺度性感場面，卻擄獲大票女性讀者支持。製作方疫情期取得改編權，一度遇到出資方要改變創作內容而作罷，最後由製作公司Accent Aigu自行投入資金，加拿大媒體公司Bell Media共同資助完成整季製作，且劇本選擇盡量終於原著風格，因此保留了大篇幅的性愛場面又兼具真摯感情戲的調性，給觀眾留下深刻印象。

▲《烈愛對決》力求還原小說大尺度場面與感情戲。（圖／翻攝自IG）

《烈愛對決》的爆紅確實來得突然！該劇原定在2026年2月播出，但是製作方意識到這部劇的潛力，播出日陸續提前至1月，甚至今年聖誕節，最後定於11月28日播出。而開播後果然在平台掀起驚人的收視流量，在澳洲、美國甚至奪下單日榜熱門第一的節目。兩位男主角Hudson Williams與Connor Storrie更因此知名度飆漲，甚至第1季還沒播畢，就已經宣布要製作第2季。

▲《烈愛對決》創下加拿大串流平台Crave原創節目歷史收視第一。（圖／翻攝自IG）