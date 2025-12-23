袁艾菲超商被陌生男摸胸　「裝沒事吐2字」惹怒尪：噁男真該死

記者王靖淳／綜合報導

女星袁艾菲2019年宣布和認識超過10年的幕後工作人員「老魚」結婚，夫妻倆共同經營YouTube頻道，時常一起拍片分享有關男女關係及創業等話題。然而，老魚昨（22）日卻罕見在社群平台動怒，透露老婆近期遭遇了性騷擾事件，同時也直言：「這些噁男真的是該死，然後女生要學習保護自己警戒拉高，不吞忍！！！！」

▲袁艾菲2019年結婚。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

老魚坦言這件事他想噴非常久了，雖然過去幾次都選擇忍耐，但這次實在忍無可忍。他憤怒地還原事發經過，指出前陣子袁艾菲在逛超商時，竟被一名陌生男子摸胸部，誇張的是，對方伸出鹹豬手後，竟若無其事地對她說了一句「抱歉」就想裝沒事。

針對伸出鹹豬手的行為，老魚呼籲那些心懷不軌的男性「不要以為女生都不知道」。他指出，很多時候受害者當下沒有反擊，其實只是忍住，或是嚇到不知道要怎麼表達。老魚也不禁感嘆，或許是現行的「法律太輕了吧」，才讓這些人抱持著僥倖心態，認為做這些猥瑣的事情「反正我可以賭賭看」不會受罰。

▲袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

老魚也提到，自從兩人結婚之後，袁艾菲遇到這類騷擾的頻率已大幅減少，但這類事件仍防不勝防。因此，他也藉此機會呼籲所有女性，要好好保護自己，若在公共場合察覺對方舉止怪怪的，務必要立刻保持安全距離。最後，他嚴厲警告這些人，許多事都遵循種子法則，並直言：「你種了什麼因，未來會用很多倍的方式，回報在你身上。」

