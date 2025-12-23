ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蕭煌奇表演「褲子拉鍊忘記拉」渾然不知
4種方法改善自我內耗
見劉宇寧鞋底黏彩片！丁禹兮1舉超暖
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿信 朱孝天 炎亞綸 阿本 蘇櫻花 言承旭 吳建豪 周渝民

天后張清芳久違回歸電視獻唱　影后張艾嘉平安夜當說書人

記者葉文正／台北報導

TVBS今年再度推出聖誕特別節目《聖誕愛無限藝起有盼望》將於12月24日晚上10點於TVBS 42頻道登場，與觀眾共度平安夜。節目今年再度邀請到金馬影后張艾嘉擔任說書人，以溫暖聲線為節目拉開序幕，並為大家講述到當年的平安夜其實不平安，而〈平安夜〉這首曲子又是如何由危機化為轉機。

▲影后張艾嘉擔任說書人,以溫暖聲線為節目拉開序幕。（圖／TVBS）

▲影后張艾嘉擔任說書人，以溫暖聲線為節目拉開序幕。（圖／TVBS）

張艾嘉也分享道：「在紛亂不安的時代，很多人是需要安慰與溫暖的，希望透過平安夜故事與音樂，為大家在佳節帶來溫暖力量與平靜。」除此之外，本次節目也重磅邀請到久未現身電視舞台的歌壇天后張清芳，難得回歸電視節目現場演唱的她，一連獻唱〈花雨夜〉、〈無價至寶〉兩首經典名曲，用歌聲為佳節注入滿滿暖意。對此張清芳也感性表示：「真的很久沒有參加節目錄影現場演唱，回到這個讓我覺得熟悉又陌生的環境，且又能在平安夜與大家見面覺得很溫暖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲影后張艾嘉擔任說書人,以溫暖聲線為節目拉開序幕。（圖／TVBS）

▲白家綺(左)與岑永康擔任主持。（圖／TVBS）

延續去年引發話題的《聖誕綻情室》單元，今年由郭子乾、唐從聖扮演的「寒國魚」「李嗷」再度回歸，在先前「全民大悶鍋」導演謝念祖操刀下以幽默與反差方式呈現。更邀請到了包含徐巧芯立委、戴瑋珊市議員、黃瀞瑩市議員，不同黨派的來賓在平安夜放下立場共同演奏〈平安夜〉樂章，看似混亂實則和諧的演奏為的是讓觀眾在笑聲中感受節日最珍貴的溫度。

▲影后張艾嘉擔任說書人,以溫暖聲線為節目拉開序幕。（圖／TVBS）

▲張清芳難得獻唱。（圖／TVBS）

此次聖誕音樂慶典節目《聖誕愛無限 藝起有盼望》以「盼望」為主題，由白家綺、岑永康攜手主持，黃韻玲與「藝起發光」眾多藝人輪番登台，從經典民歌旋律到平安夜大合唱，運用動畫結合音樂與故事，讓平安夜更像一場大型團聚，陪伴觀眾度過最溫馨聖誕夜，內容可收看12月24日晚上10點，TVBS 42頻道《聖誕愛無限 藝起有盼望》特別節目。

▲影后張艾嘉擔任說書人,以溫暖聲線為節目拉開序幕。（圖／TVBS）

▲跨黨派民代一起演出。（圖／TVBS）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張清芳張艾嘉

推薦閱讀

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

5小時前

累積百部作品！AV女神化身「手護者」服務身障者　萬人圍觀直播淚崩

累積百部作品！AV女神化身「手護者」服務身障者　萬人圍觀直播淚崩

12/22 15:46

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

4小時前

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！　酸他舞台照：截張好看的很難嗎

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！　酸他舞台照：截張好看的很難嗎

4小時前

樂天女孩再爆離隊潮！「新球季未開已走7人」　未續約名單曝光

樂天女孩再爆離隊潮！「新球季未開已走7人」　未續約名單曝光

10小時前

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被網友讚：很體面

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被網友讚：很體面

19小時前

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊大舉輾壓…收入斷崖崩跌數百萬

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊大舉輾壓…收入斷崖崩跌數百萬

11小時前

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

21小時前

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

12/22 18:17

曾與男神彭于晏交往！林珈安遭爆「斷7年婚」疑交新歡是孫芸芸弟

曾與男神彭于晏交往！林珈安遭爆「斷7年婚」疑交新歡是孫芸芸弟

11小時前

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

12/22 14:16

73歲張菲淡出演藝圈7年「最新近照曝光」！　戶籍遷往花蓮定居

73歲張菲淡出演藝圈7年「最新近照曝光」！　戶籍遷往花蓮定居

6小時前

熱門影音

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
孟子義跌倒

孟子義跌倒
《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體

《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體
趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮

趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮
王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚
北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看

北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看
「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
陳詩媛幫王齊麟戴戒指卡住　他親自獻唱〈我喜歡你〉

陳詩媛幫王齊麟戴戒指卡住　他親自獻唱〈我喜歡你〉
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！

D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

看更多

【拔不出來】2歲女童手指插椅洞狂哭！119又鋸又剪助脫困

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前0

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

24分鐘前0

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

39分鐘前11

楊皓如澳洲遇「男童進女浴」　點破文化差異：女人何苦為難女人？

1小時前0

Kep1er現身台大唱到不想走！多娟：還是我們從頭唱？　全場嗨爆

1小時前0

米可白準備「一次3手術」解舊疾　看到金額猶豫：很久沒好好愛自己

1小時前0

王ADEN被批EQ低　網友讚吳宗憲跨年被亂入神回應

1小時前0

許富凱年末獻重磅驚喜！　跨年連趕2場搶先曝彩蛋

1小時前0

才爆＆TEAM助陣《2026紅白》！　Lulu預告國際嘉賓線索：真的厲害

1小時前0

百靈果凱莉認了是壞媽媽！遭警衛問「是爸爸在顧小孩嗎」當場傻眼

1小時前1

黃奇斌單飛新歌創佳績！　親揭新專輯進度：不要催

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！
    5小時前7053
  2. AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者
    12/22 15:4663
  3. 快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　
    4小時前3656
  4. 朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！
    4小時前2843
  5. 樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人
    10小時前67
  6. 阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面
    19小時前102
  7. 林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬
    11小時前3448
  8. 快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況
    21小時前6825
  9. 炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」
    12/22 18:173
  10. 曾與男神彭于晏交往！林珈安遭爆「斷7年婚」
    11小時前610
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合