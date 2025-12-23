創史上最高紀錄！《榮耀家族》爆紅推坑「有馬紀念」685萬人投票

記者陳芊秀／綜合報導

夯劇效應！日本男星妻夫木聰主演的《榮耀家族》於12月14日播出大結局，該劇描述賽馬界人與馬之間的聯繫，熱血逐夢的氛圍掀起追劇熱潮，而劇中最關鍵的賽事「有馬紀念」真實存在，受到電視劇爆紅影響，粉絲投票創下史上最多突破685萬票。

▲《榮耀家族》全劇播畢後深獲高評價。（圖／翻攝自X）

《榮耀家族》描述妻夫木聰扮演的記帳士，轉換工作跑道到企業家馬主工作，展開長達20年在賽馬界的職場人生，偶像男團「Snow Man」人氣成員目黑蓮劇中扮演關鍵角色，完結篇更是大獲好評。該劇改編自同名小說，並在JRA中央賽馬會全力支持下拍攝，提供賽事畫面、比賽場地、牧場等取景，讓許多對賽馬零知識的觀眾重新認識賽馬世界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《榮耀家族》劇中最重要的賽事「有馬紀念」至今已經70屆。（圖／翻攝自IG）

「有馬紀念」是中央賽馬會舉辦的國際一級賽事，每年訂於12月第4個週日舉行，今年訂於12月28日，出賽的馬全是由賽馬迷投票支持而來，頭馬獎金高達5億日圓，與「日本盃」同屬於日本最高賽馬獎金的大賽。據日媒《日刊體育報》報導，由於日劇《榮耀家族》將「有馬紀念」是為終極夢想的比賽，讓日本民眾對真正的「有馬紀念」也充滿期待，去年總投票數502萬1272票，今年則是創下史上最多的685萬2342票，比去年多了約183萬1070票，增幅高達36%。

▲第70屆「有馬紀念」粉絲投票數創下685萬，史上最高。（圖／翻攝自X）

之所以增加這麼多票，中央賽馬會認為有3大原因，除了手機APP、社群媒體宣傳之外，第三大原因是電視劇《榮耀家族》的播出，讓觀眾對賽馬產業的關注度大幅提升，而「有馬紀念」由粉絲票選喜愛的馬出賽，在全世界的賽事中相當罕見，自1956年開始實施，1998年開始加入網路投票，2013年加入手機投票，2020年取消紙本、全面改為網路投票制，今年是第70屆。此外，本屆票選最高的馬是「蕾麗宮（Regaleira）」，粉絲投票數高達61萬2771票，也創下歷史新高紀錄。

▲本屆有馬紀念票選第一的馬「蕾麗宮（Regaleira）」，票數高達61萬2771票，也創下歷史新高紀錄。（圖／翻攝自X）



除了投票數創下史無前例的新高，今年的有馬紀念的入場券更是一票難求！加上目黑蓮演出帶來的迴響，進場看賽馬的女性觀眾大幅增加。而有馬紀念在中山賽馬場舉行，入場券一張1000日圓（約台幣200元），限量5萬張以抽選方式獲得，當日為JRA代言的女星長澤雅美將會出席，目黑蓮是否到場則沒有相關消息。即使如此，粉絲為了一睹「真實版有馬紀念」，入場券抽選申請數量激增，指定席的中選倍率於17日發表，最受歡迎的Box席倍率竟高達461.7倍，如今一張入場券成為白金級的稀世珍品，日媒將之形容「めめ效應（目黑效應）」。

▲目黑蓮效應驚人，有馬紀念入場券原本就一票難求，本次最受歡迎的Box席倍率竟高達461.7倍。（圖／翻攝自X）