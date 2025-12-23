王ADEN慘了！陷風波「觀光局取消台北跨年演出」　節目後續動向曝光

記者孟育民／台北報導

歌手王ADEN於19日受邀到高中的聖誕活動表演，不料演出時一位女學生在老師的指示下，開心走上舞台與偶像同台跳舞，但王ADEN絲毫不領情，直接不唱還走到一旁蹲下擺臉色，事後發布影片擺出謎之表情，導致女學生遭到網暴，不少網友抗議要他退出台北跨年演出，甚至陳情到政府單位。對此，觀傳局稍早宣布王ADEN演出確定取消，據悉目前沒有替補人選，節目內容會彈性調整，至於是否有違約問題就不得而知了。

▲王ADEN台北跨年演出確定掰了，原本將和高爾宣帶來限定表演。（圖／翻攝自王ADEN IG）

王ADEN事件持續延燒多日，形象重挫、跌落谷底，更痛失台北跨年演出機會。原本他將攜手高爾宣帶來限定舞台，並為此準備不同於以往的舞蹈與歌曲編排，如今卻因風波全面喊卡，精心策劃的內容也隨之泡湯，令人感到遺憾。觀傳局對此回應：「本次臺北跨年晚會之卡司將取消王ADEN之演出安排。相關說明將由其經紀公司另行對外發布正式聲明。」

▲王ADEN事件持續延燒。（圖／翻攝自王ADEN IG）

還原演出當下，該名女高中生開心的跳著王ADEN的歌曲舞蹈，但此舉似乎讓王ADEN頗為不滿，直接轉身不唱，走到一旁蹲下臭臉，讓女學生相當難堪，氣氛瞬間尷尬後，女學生甚至90度跟他鞠躬，但他一眼都不看，等到她落寞下台後，王ADEN才繼續演唱，事後還發影片，表示自己原本想「大跳」，卻被女學生影響，還附上自己「傻眼中」註解，遭轟「形同公審」、變相網暴未成年女粉。

在女學生道歉後，王ADEN轉發表示已經不在意，卻被發現截掉女學生道歉的部分，更PO出一張無言笑的自拍照，也有人對王ADEN的反應表示不滿，認為他作為藝人應該有更好的危機處理能力。



