Threads Line FB IG

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」
幾個相處細節辨識出「對方是瞎男」
金莎被小19歲男友求婚！
《10DANCE》町田啓太、竹內涼真選角高度評價　談兩個人一起跳舞最困難

竹內涼真（左）與町田啓太接受本刊專訪，表示不論在身體或情感上都不保留，持續見面、練習讓《10DANCE》能完美地呈現在大家面前。（Netflix提供）

▲竹內涼真（左）與町田啓太接受本刊專訪，表示不論在身體或情感上都不保留，持續見面、練習讓《10DANCE》能完美地呈現在大家面前。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

Netflix日影《10DANCE》由竹內涼真、町田啓太兩位人氣男星主演，為詮釋專業舞者，竹內涼真花費一年時間學習拉丁舞，町田啓太則因工作安排，僅有三個月時間密集練習社交舞，即使腳趾甲脫落三次也不敢懈怠。兩位男主角接受《鏡週刊》專訪時，分享了為角色全力投入的過程。竹內涼真回憶第一次看完漫畫原著就充滿自信，「我有感覺鈴木信也這個角色只有我能演！」而曾因受傷放棄成為職業舞者夢想的町田啓太，則形容這部作品是「命運帶來的奇蹟。」

《10DANCE》改編自井上佐藤同名漫畫，故事描述性格與舞風迥異的社交舞天才「杉木信也」與拉丁舞王者「鈴木信也」，為了挑戰全能的「10 Dance 十項舞蹈錦標賽」而展開交換教學。在極近距離的肢體交鋒與節奏碰撞中，兩人原本的宿敵關係逐漸昇華為震撼靈魂的深刻羈絆。真人版選角公布時，原作者井上佐藤曾給予高度評價，感嘆町田啓太身上散發出的「貴族氣場」令人心跳加速，也認可竹內涼真燦爛的笑容完美重現了漫畫角色，對劇組精準呈現角色之間超越言語的愛情與緊張感深受感動。

專訪／重拾舞者夢！町田啓太《10DANCE》靈魂共舞竹內涼真：這是命運奇蹟

▲《10DANCE》是井上佐藤老師的作品，目前仍在連載中。井上老師見到真人版選角即非常欣賞兩位演員。（Netflix提供）

竹內涼真對本刊透露，當時看了漫畫便覺得鈴木信也「就是屬於我的角色」，他從角色的背景與內心世界著手，試著由內在開始建立人物，「我覺得這是最重要的，當然也會透過妝容、髮型與服裝等外在元素，讓一切從內而外自然地融合在一起。」然而，當真正面臨必須學習10項舞種的挑戰時，他也坦言：「我花了相當長的時間整理自己的想法，才決定接下這個角色。」

專訪／重拾舞者夢！町田啓太《10DANCE》靈魂共舞竹內涼真：這是命運奇蹟

▲竹內涼真考慮了一段時間才決定接演《10DANCE》，並決心從內在開始建立角色。（翻攝竹內涼真 IG）

早在接演前就看過《10DANCE》漫畫的町田啓太，則對原作畫面留下深刻印象，希望能在真人版中還原那些優美的視覺元素。他觀察到現代競技型社交舞舞者常將兩側與後腦剃得極短，甚至能看到頭皮，但他認為杉木信也是在英國傳統文化與紳士精神中成長的人，為了呈現那樣的氣質，他選擇以現今標準來說稍微偏長的髮型，藉此貼近角色的內在設定。

專訪／重拾舞者夢！町田啓太《10DANCE》靈魂共舞竹內涼真：這是命運奇蹟

▲町田啓太考量到角色「杉木信也」的成長背景，選擇了比標準偏長的髮型。（Netflix提供）

町田啓太也透露，最初劇本並未明確寫出需要「跳10項舞蹈」，直到確定必須挑戰全部10項舞種時，他的焦慮感瞬間飆升，「不過一旦決定了，就變成和時間賽跑。」即使本身已有舞蹈基礎，但社交舞對他而言仍是完全不同的領域，為了完美表現杉木信也那種帶有壓迫感的「帝王握持」，他不斷反覆嘗試，尋找正確的身體感覺。

專訪／重拾舞者夢！町田啓太《10DANCE》靈魂共舞竹內涼真：這是命運奇蹟

▲為了展現出壓迫性的存在感，町田啓太不斷練習，尋找「帝王握持」的最佳感覺。（網路圖片）

他也不諱言，比起任何單一技巧，更困難的是「兩個人一起跳舞」；社交舞幾乎全程必須與舞伴貼近身體，不斷共享感覺、對齊呼吸與節奏，從步幅大小、膝蓋彎曲程度，到手臂舞框是否需要再打開一些，甚至身體角度該如何調整，每一個微小細節都在腦中反覆思考與計算，讓町田深刻體會到社交舞在身體運用上需要極大的耐心，確實是一項非常嚴苛的挑戰。

另一方面，完全沒有舞蹈基礎的竹內涼真，則用了一整年時間投入拉丁舞訓練，他形容這次挑戰就像是在「創造奇蹟」。「我選擇相信町田君、舞蹈老師，以及整個團隊，正式開拍後，我們仍持續見面、一起跳舞、一起練習，我真的認為正是這樣的累積，才讓奇蹟得以實現。」町田啓太也感受到竹內涼真的情感投入，「不論在身體或情感上都毫不保留。」他回憶兩人在彩排讀本第一次見面時，竹內涼真帶著充滿能量的表情，用力與他握手，當下彼此的信任感便已建立。

專訪／重拾舞者夢！町田啓太《10DANCE》靈魂共舞竹內涼真：這是命運奇蹟

▲町田啓太表示比起任何技巧，兩個人一起跳舞是最困難的。（NETFLIX提供）

談到《10DANCE》即將與全球觀眾見面，兩位演員都抱持著期待又興奮的心情；他們曾與其他演員們和舞蹈老師一同搶先觀賞完成版，現場反應十分熱烈，町田啓太笑說自己完全無法保持客觀，並透露接演這部作品是他自己的決定，「對於曾經放棄成為職業舞者的我來說，這就像是命運帶來的奇蹟。」也讓他把所有的一切都投注其中，參與其中的每一個人也是傾盡全力。而竹內涼真除了帥氣地以一句「一起跳舞吧！」推薦之外，還加碼拋出超大TMI，透露電車那場戲中，鈴木信也親吻杉木信也的畫面，其實是當下自然產生的即興演出，觀賞時不妨留意一下。Netflix《10DANCE》已正式上線。

專訪／重拾舞者夢！町田啓太《10DANCE》靈魂共舞竹內涼真：這是命運奇蹟

▲迷幻又激情的電車戲讓許多觀眾驚嘆不已，竹內涼真向本刊透露「主動親吻的畫面是即興發揮的。」意圖使人重播再重播。（翻攝Netflixjp IG）

專訪／重拾舞者夢！町田啓太《10DANCE》靈魂共舞竹內涼真：這是命運奇蹟

▲竹內涼真（右）與町田啓太為《10DANCE》全身心投入其中，也希望大家都能欣賞這部充滿熱情與愛的作品。（Netflix提供）

更多鏡週刊報導
「我非常需要町田君的存在」竹內涼真、町田啓太《10Dance》不用替身　導演讚：這就是愛
町田啓太「UMA狗馬」薄荷綠色有原因　《10Dance》若無續集卡車抗議自告奮勇當司機
町田啓太愛吃美食喊增重太辛苦　佐藤健送古典吉他放日本沒帶來

鏡週刊10DANCE町田啓太竹內涼真

ETtoday星光雲

