炎亞綸首談私密影像外流風波
LINE聖誕節限定特效來了！
阿信同台F3「向朱孝天道謝」
王ADEN校唱臭臉炎上！網轟「霸凌未成年粉絲」抵制唱跨年　觀傳局發聲

記者田暐瑋／綜合報導

新生代歌手王ADEN於19日受邀到高中的聖誕活動表演，演出中一位女學生在老師的指示下，走上舞台與偶像同台跳舞，他直接蹲下露出不滿表情停止演唱，女學生事後道歉，他轉發該段影片卻遭轟「形同公審」，如今爭議持續炎上，不少人要求他退出跨年演出陣容，觀傳局也針對此事回應了。

王ADEN看到女學生上台後，反應冷淡，立刻蹲在舞台邊停止演唱，現場氣氛變得尷尬。女學生事後發文道歉，表示並非故意破壞演出，校方街舞老師也出面解釋，本來是想讓女學生在台下跟著跳，希望可以讓她吸引偶像王ADEN注意，但女學生聽錯意思才會衝上台，一切是誤會。

▲王ADEN校唱臭臉炎上。（圖／翻攝自IG）

▲王ADEN校唱臭臉炎上。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在女學生道歉後，王ADEN轉發表示已經不在意，卻被發現截掉女學生道歉的部分，更PO出一張無言笑的自拍照，遭網轟：「發這種陰陽怪氣的影片出來，你就是想看到你的粉絲跟這個女孩血流成河而已。」也有人對王ADEN的反應表示不滿，認為他作為藝人應該有更好的危機處理能力。

▲王ADEN校唱臭臉炎上。（圖／翻攝自IG）

▲女學生老師發文。（圖／翻攝自Threads）

而王ADEN也在Threads上坦言，沒辦法對衝上台的觀眾做出完美的反應，「這位同學也不知道不能突然上來，各位網民請嘗試把各自的情緒收好，收不好也留點口德（對同學），怎麼罵我其實還好，我判斷需要學習的我就會去學習，同學就是一個可愛的興奮小妹，我跟他很good，別在網路上罵她，說一些不會在面對面說出來的話。」

由於王ADEN將出席2026年台北跨年活動，如今遭質疑有公開網暴未成年之嫌，不少人點名觀傳局，要求取消他的演出資格，對此，觀傳局也回應：「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告。我們很重視臺北跨年晚會藝人的形象，謝謝大家。」

▲王ADEN校唱臭臉炎上。（圖／翻攝自IG）

▲觀傳局回應。（圖／翻攝自Threads）

