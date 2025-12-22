葛仲珊消失9年內幕曝光！　「五官離奇失能」揭真實病因

▲Miss Ko 葛仲珊相隔9年回歸樂壇。（圖／記者李毓康攝）



Miss Ko葛仲珊沉潛9年，將推出睽違已久的全新專輯《soul.food 靈食》，為什麼這麼久才決定再發新專輯，葛仲珊透露，其實以前她的壓力來源就是因為公司希望每年都要發一張專輯，不然可能就消失不見被大眾給忘記，但因為這樣就會有壓力，她也因此選擇離開，「這次是覺得時候到了。」在宇宙的安排之下，有她真正想要表達的音樂，有了靈感，而這張專輯是寫給自己的，所以也沒有特別想說這張專輯要有什麼期待跟成績。

而當時她選擇離開後，經歷了一段低潮期，葛仲珊說她當初不確定是生哪一種生病，但後來發現是一種憂鬱症，就是你壓力太大的時候，會不知不覺進入一個狀況，而她的症狀就是五官的感官都失覺，「吃飯會沒有味道，或者聽感啊，那時候聽音樂每一首歌聽起來都一樣，聽不出差別來，反正那時候看醫生，醫生說這是憂鬱症的其中一種，因為壓力造成導致五官受傷你的五官會受傷。」

症狀持續了將近兩年，兩年後她養了一隻狗「小潘」，這隻狗成為讓她生活回歸正常的天使，葛仲珊說因為養狗以後，需要照顧狗，生活起居變得很規律，作息也正常，也開始替狗做菜，專注在狗狗身上，她印象很深刻，在2019年的12月，一如往常的她在煎蛋，但吃下去的時候，竟然嘗到了蛋的味道，那是她很久沒有感受到的味覺跟嗅覺，然後她就爆哭，知道自己已經好了，連聽音樂的時候都恢復聽覺，可以感受到音樂的氛圍，所以她認為小潘是她的天使，治癒了她的身心。

提到北捷殺人案，葛仲珊也不捨說：「我覺得很難過，我也不知道怎麼就發生這種事，想也沒想過就是在離我這麼近的地方，就覺得太close，你知道，close home，不是出現在美國，不是在很遙遠的地方，就在台北發生，感觸比較深，替那些無辜的受害者跟家屬們感到難過。」