F3感性告白20年友情！　五月天阿信助攻合體「嘟嘴偷親了」

▲ 言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信與現場五萬顆恆星相互輝映。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會19日於上海梅賽德斯奔馳文化中心首演，一連舉辦4場，特別耗資2.5億新台幣打造四芒星的四面舞台，象徵著「F✦FOREVER」的中心概念信念（Faith）、朋友（Friends）、粉絲（Fans）、家人（Family），言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信乘著重機登場，以新曲〈放手一搏〉的重節奏與16位舞者氣勢磅薄開場，點燃全場氣氛。

▲▼ 言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合體開唱。（圖／相信音樂提供）



看到歌迷熱烈反應，他們也相當興奮，吳建豪率先跟大家打招呼：「我想聽大家的尖叫聲，你們好嗎？」全場尖叫回應，阿信說：「其實到這刻之前，我一點都不覺這演唱會會變成真的，我一直覺得是不可能的演唱會。一個團體有三個完美主義者，我先說除了我之外，這場演唱會要怎麼辦，燈光舞台走位，這幾位歌用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得！」

周渝民隨即解釋：「我們的完美是為了迎接你。」並表達對阿信的感謝，他說：「有些默契不需多說，就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你！」言承旭也馬上接說：「我真的覺得仔仔說得很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事。」聽到他們這樣說，阿信回說：「這不是應該在慶功宴說的話，現在才第一場。」害羞不已。

阿信問他們3人對20年的友情描述，吳建豪說：「應該是包容，因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到Van Ness的表演，又會唱又會跳，又會彈吉他，仔仔的表演，讓人眼睛只要看到他很難離開，每次都會被他啟發，看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好！」聽到這番話，周渝民感動地說：「可以被依賴真好！這麼多年其實很少會大夥約出來，但每次真的有什麼時有事，我馬上就會收到他們的關心，彼此之間的關注非常溫暖，讓我很珍惜，我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易有一起聚集起來的友誼，可以長長久久！」

此外，F✦FOREVER 上海之星 X 恆星不忘號也正式啟程，所有船票收入將會全額捐贈予香港大火救助專案。同時，F✦FOREVER演唱會四位藝人（言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信）也捐贈200萬人民幣予中國兒童少年基金會，款項將用於支持兒童慈善事業，捐建「安康圖書館」公益項目和「守護童年」等兒童公益項目。

