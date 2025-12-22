ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陸女星典禮慘摔跌出「絕美神圖」
周三降溫接近冷氣團等級
MBLAQ Mir結婚了！愛妻長相遭暴雷
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

福原愛 玖壹壹 春風 歐陽靖 詹姆士蘭森 蕭淑慎 楊惠絜 許允樂

F3感性告白20年友情！　五月天阿信助攻合體「嘟嘴偷親了」

▲▼ 言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信與現場五萬顆恆星相互輝映。（圖／相信音樂提供）

▲ 言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信與現場五萬顆恆星相互輝映。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會19日於上海梅賽德斯奔馳文化中心首演，一連舉辦4場，特別耗資2.5億新台幣打造四芒星的四面舞台，象徵著「F✦FOREVER」的中心概念信念（Faith）、朋友（Friends）、粉絲（Fans）、家人（Family），言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信乘著重機登場，以新曲〈放手一搏〉的重節奏與16位舞者氣勢磅薄開場，點燃全場氣氛。

▲▼ 言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合體開唱。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合體開唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信與現場五萬顆恆星相互輝映。（圖／相信音樂提供）

看到歌迷熱烈反應，他們也相當興奮，吳建豪率先跟大家打招呼：「我想聽大家的尖叫聲，你們好嗎？」全場尖叫回應，阿信說：「其實到這刻之前，我一點都不覺這演唱會會變成真的，我一直覺得是不可能的演唱會。一個團體有三個完美主義者，我先說除了我之外，這場演唱會要怎麼辦，燈光舞台走位，這幾位歌用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得！」

周渝民隨即解釋：「我們的完美是為了迎接你。」並表達對阿信的感謝，他說：「有些默契不需多說，就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你！」言承旭也馬上接說：「我真的覺得仔仔說得很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事。」聽到他們這樣說，阿信回說：「這不是應該在慶功宴說的話，現在才第一場。」害羞不已。

阿信問他們3人對20年的友情描述，吳建豪說：「應該是包容，因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到Van Ness的表演，又會唱又會跳，又會彈吉他，仔仔的表演，讓人眼睛只要看到他很難離開，每次都會被他啟發，看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好！」聽到這番話，周渝民感動地說：「可以被依賴真好！這麼多年其實很少會大夥約出來，但每次真的有什麼時有事，我馬上就會收到他們的關心，彼此之間的關注非常溫暖，讓我很珍惜，我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易有一起聚集起來的友誼，可以長長久久！」

此外，F✦FOREVER 上海之星 X 恆星不忘號也正式啟程，所有船票收入將會全額捐贈予香港大火救助專案。同時，F✦FOREVER演唱會四位藝人（言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信）也捐贈200萬人民幣予中國兒童少年基金會，款項將用於支持兒童慈善事業，捐建「安康圖書館」公益項目和「守護童年」等兒童公益項目。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

言承旭吳建豪周渝民五月天阿信

推薦閱讀

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

14小時前

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

7小時前

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

13小時前

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

3小時前

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

9小時前

累積百部作品！AV女神化身「手護者」服務身障者　萬人圍觀直播淚崩

累積百部作品！AV女神化身「手護者」服務身障者　萬人圍觀直播淚崩

6小時前

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

14小時前

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

12/20 19:01

福原愛懷孕巨肚現形！首揭「2020年就想離婚」友人心疼：她很努力

福原愛懷孕巨肚現形！首揭「2020年就想離婚」友人心疼：她很努力

8小時前

趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款　親口認了：有BUG

趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款　親口認了：有BUG

11小時前

申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思

申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思

11小時前

陸女星典禮慘摔！上台一半膝蓋重擊跪地　結果跌出「絕美神圖」網看傻

陸女星典禮慘摔！上台一半膝蓋重擊跪地　結果跌出「絕美神圖」網看傻

9小時前

熱門影音

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！

D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！
MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻

MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻
MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉

MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉
MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎

MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人

孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人
納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭

納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD

OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD
MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

看更多

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前124

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

30分鐘前10

五月天阿信上海開唱跌落舞台！　F3緊急關心「手流血敬業繼續唱」

59分鐘前31

炎亞綸首談私密影像外流風波！爆當年「雲端遭駭」內幕　還原身心俱疲過程

1小時前10

葛仲珊消失9年內幕曝光！　「五官離奇失能」揭真實病因

1小時前0

法國影帝「心臟停止跳動17分鐘」險死　被醫警告仍堅持赴格陵蘭島

1小時前58

丟丟妹「心臟劇痛」送急診！　直播消失4天曝病況：比生小孩還痛

1小時前1

F3感性告白20年友情！　五月天阿信助攻合體「嘟嘴偷親了」

1小時前0

和Lulu婚禮倒數！　陳漢典鬆口籌備進度「席開70桌」

2小時前11

王齊麟24歲親弟首露面！188公分帥氣外型掀網討論　曾征全大運羽球賽

2小時前20

玄彬放閃孫藝真：她得影后我更開心　3歲兒被讚有超萌漫畫五官

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／福原愛宣布再婚懷孕！
    14小時前8074
  2. DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯
    7小時前1812
  3. 福原愛本來沒想再嫁！
    13小時前5462
  4. 炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」
    3小時前3
  5. 福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」
    9小時前1211
  6. AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者
    6小時前43
  7. 《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！
    14小時前143
  8. 網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲
    12/20 19:012630
  9. 福原愛懷孕巨肚現形！首揭「2020年就想離婚」
    8小時前6031
  10. 趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款
    11小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合