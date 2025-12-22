和Lulu婚禮倒數！　陳漢典鬆口籌備進度「席開70桌」

記者孟育民／台北報導

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。今（22日）盛大舉行首播記者會，陳漢典和Lulu即將在下個月舉辦婚禮，他也鬆口進度。

▲《百分之一相對論》舉辦盛大記者會。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

陳漢典明年1月即將在文華東方舉辦婚禮，他透露目前已經在邀約來賓，都還在陸續統計人數，預計席開60桌、70桌，對於細節三緘其口，僅說：「應該快了，你們都會知道啦！」

▲陳漢典鬆口婚禮進度。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

標榜「沉浸式」實境節目的《百分之一相對論》首播記者會現場也將節目拍攝道具原封搬到記者會場讓媒體和觀眾體驗，甚至在記者會的每個環節都營造了沉浸式的聲光和影片、演員的表演，讓現場氛圍瞬間引導到每個單元的故事情節裡，記者會主持人黃鐙輝更搭配著音效營造詭譎氣氛，讓現場的探員、NPC演員和媒體都快速進入實境節目的劇情。

以時空調查局探員隊長身份帶領節目解謎的陳漢典表示「這個節目對台灣綜藝來說是新的嘗試，也是經過好幾年的打磨，我們探員們的能力和默契也一直在磨練中成長，希望觀眾看得開心、會喜歡這個可以認真看也可以當配飯看的節目。」