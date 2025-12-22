玄彬放閃孫藝真：她得影后我更開心　3歲兒被讚有超萌漫畫五官

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夫妻檔玄彬、孫藝真2022年結婚，夫妻倆育有一子，但只有用文字描述過小孩長相，使得外界相當好奇兩人的兒子是否遺傳到超強基因。近日，玄彬出演網路節目，罕見提到妻子孫藝真的愛情史，聊到3歲兒子時，主持人更認證「我人生中第一次看到長得那麼像漫畫裡的小朋友的孩子」。

▲▼玄彬放閃妻子，她得獎我更開心 。（圖／翻攝自YouTube）

玄彬近日登上歌手鄭在炯的網路節目，聊起他與妻子孫藝真日前雙雙奪下青龍影帝、后殊榮，他罕見放閃：「雖然是我先得到獎，但妻子名字被喊到的時候我更開心。」由於得獎的兩個電影，都是他與妻子婚後回歸大銀幕的作品，獲得肯定特外有意義。

節目上，鄭在炯也直球提問「何時愛上妻子」，玄彬思考一下回答：「沒有什麼特別的時間點，時間就像水慢慢滲進來一樣流逝，在拍攝作品時聊了很多，就像是衣服逐漸被浸濕那樣，很自然而然。」

▲鄭在炯大讚玄彬兒子玄彬長得像漫畫裡面才會出現的小孩。（圖／翻攝自YouTube）



過去孫藝真曾與鄭在炯分享3歲兒子的照片，鄭在炯大讚「我真的很驚訝，人生中第一次看到長得那麼像漫畫裡的小朋友的孩子」，玄彬也驕傲笑喊：「 我今天就是不打算（炫耀），連手機都沒帶來。」被問到面對長得那麼可愛的小孩會如何管教？玄彬笑答：「我就是平凡的爸爸。」就算嚴格一點，兒子可能也會覺得「什麼意思」，談起兒子臉上滿是笑容。