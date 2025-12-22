炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

記者孟育民／台北報導

男星炎亞綸近日錄製薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，對於任何話題都能侃侃而談，大方聊起和阿本的感情，坦承其實兩人交往9年的時間，是歷任對象中交往最久的男友，至於分手原因，他則說：「我們少了繼續往下走的理由，我們給了對方很多次機會 ，譬如他很愛看我手機，就會反抗，我可能脾氣沒有那麼好，他就會被我惹怒，到最後耐心跟愛會被磨光 ，但我們很慶幸，我們認同彼此是一起長大的家人。」如今兩人仍是好友，炎亞綸甚至信任對方進出自己家中。

▲炎亞綸坦成和阿本交往9年。（圖／資料照／大浪娛樂提供）



炎亞綸與《模范棒棒堂》出身的男星阿本緋聞傳了多年，但雙方始終沒有正面回應，近日兩人終於能談起這段過往。炎亞綸回憶過去說，坦言在當年的年代，連去吃飯都要刻意避開，也直言阿本是顧慮比較多的人，「明明就是一個很正常的事情，它要變成不正常的狀態，我們其實是很沮喪的，他就會帶我出國或是去看電影，用自己的方式過生活，我也不希望這件事被當作奇聞逸事看。」

▲炎亞綸和阿本過去戀情只能低調。（圖／資料照／大浪娛樂提供）

談起分手的原因，炎亞綸表示：「那時候我們走到其中一步，不知道怎麼辦，因為那時候還不能結婚，又要躲媒體，還要躲大眾眼光，雖然經常住在彼此家裡，也都認識彼此的父母，後來只能用養狗來填滿其中一個旅程，但我們走到最後然後呢？」最後分手後，狗狗交由阿本繼續撫養，炎亞綸則是有空就會去阿本家看狗。

炎亞綸不忘爆料：「他是雙子座，個性蠻激烈的，我們吵架好像在演八點檔，我們也有流血事件，他曾經把我的剛買的液晶電視，整個砸到遙控器插在裡面。」兩人經常爭執，有次吵架還翻桌，蛋餅皮直接飛到天花板上，相當戲劇化。