法國影帝「心臟停止跳動17分鐘」險死　被醫警告仍堅持赴格陵蘭島

記者黃庠棻／台北報導

法國歌王、影帝菲利普科特林（Philippe Katerine）最近在新片《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）中，飾演北極冒險家柯琳（白蘭雪蓋汀飾）的哥哥巴賽爾。菲利普科特林是法國著名的多棲藝術家，活躍於音樂、電影、繪畫及文學等多個領域，並以古靈精怪、不拘一格且幽默風趣聞名。

▲菲利普科特林是法國歌王兼影帝。（圖／海鵬影業提供）

這次菲利普科特林在片中極力呵護飽受情殤、從北極返家的妹妹，甚至助她重返極地、完成她尋找雪人的夢想。科特林不僅專程赴北極拍攝，更是全片最溫暖的展現。《格陵蘭雪女》上月在法國上映，吸引8萬觀眾欣賞，收穫好評無數。其中竟不少是科特林的粉絲，他們從該片在義大利都靈影展映演，一路相挺到法國上映，愛屋及烏的熱情不在話下。

▲菲利普科特林是法國歌王兼影帝。（圖／海鵬影業提供）

菲利普科特林去年在巴黎奧運開幕式上，曾化身為全身塗藍的希臘酒神戴奧尼瑟斯（Dionysus），僅以花果遮蔽身體、演唱歌曲〈赤裸〉，前衛表演意外成為焦點。此舉雖引發全球熱議，卻讓他去年底發行音樂專輯洛陽紙貴，演唱會更是一票難求。

▲菲利普科特林是法國歌王兼影帝。（圖／海鵬影業提供）

科特林同時兼具演員、歌手、詞曲家、導演和藝術家等身分，擁有許多膾炙人口的流行歌曲，音樂風格融合搖滾和電子音樂元素，並保持獨特的香頌風格，在歐洲擁有廣大粉絲。

而菲利普科特林曾以電影《沉浮》獲得凱撒獎最佳男配角獎，他曾創立「小丑主義」藝術運動，吉祥物「玫瑰先生」充氣雕塑，曾在世界各地展出大受歡迎。

▲菲利普科特林是法國歌王兼影帝。（圖／海鵬影業提供）

鮮為人知的是，科特林8歲時，心臟曾一度停止跳動長達17分鐘，差點喪命。原本可能就此結束生命的他，在緊急手術後獲得了新生，人生從此豁然開朗。「重生」造就了科特林獨有的膽識和魅力，除在音樂作品上清晰可見，演出電影《格陵蘭雪女》亦有這份對生命的豁達。

為拍攝該片，菲利普科特林不顧醫生反對、執意隨劇組赴格陵蘭島北部的烏佩納維克（Upernavik）上實地實景拍攝，更和當地獵人演員歐雷伊利亞森（Ole Eliassen）相見歡，經常生活在木屋裡。而其溫暖生動的演技更獲影媒「電視全覽」（Télérama）盛讚「細膩幽默、層次豐富」。

▲菲利普科特林是法國歌王兼影帝。（圖／海鵬影業提供）

《格陵蘭雪女》劇情描述北極探險家柯琳（白蘭雪蓋汀Blanche Gardin飾）堅信雪人的存在。有天，她突被男友分手、工作更遭解雇，只好回到法國山區探望哥哥巴賽爾（菲利普科特林Philippe Katerine飾）和弟弟羅羅（巴斯欽布雍Bastien Bouillon 飾），並在他們的支持下，重返極地完成尋找雪人的夢想。

菲利普科特林片中展現長兄對妹妹的呵護備至，令人感動。他精采且溫暖的演出，更獲粉絲們愛屋及烏大力支持，在法國、義大利兩地都大受歡迎。《格陵蘭雪女》將於12月31日跨年上映。

關鍵字

菲利普科特林Philippe Katerine格陵蘭雪女The Incredible Snow Woman

得知天地香水要價兩萬　金在中狂噴：這是在噴鈔票啊！

