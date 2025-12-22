ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陸女星典禮慘摔跌出「絕美神圖」
周三降溫接近冷氣團等級
MBLAQ Mir結婚了！愛妻長相遭暴雷
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

福原愛 玖壹壹 春風 歐陽靖 詹姆士蘭森 蕭淑慎 楊惠絜 許允樂

雪娥冬至陪台粉！現身西門町戒備升級　驚喜收粉絲應援眼眶紅了

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團宇宙少女成員雪娥（SEOLA）長相甜美、氣質清新，出道9年來擄獲大批粉絲，她首次以個人身分來台與UJUNG（粉絲名稱）見面，21日晚間在西門町與粉絲見面，由於近來台北發生「張文恐攻案」，見面會現場保安戒備升級，活動順利進行，粉絲也準備生日應援為她慶生，現場氣氛熱烈，充滿笑聲與感動。

▲▼人氣韓星冬至陪台粉！現西門町戒備升級　驚喜收粉絲應援眼眶紅了。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）

▲雪娥來台會粉絲。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）
  
雪娥見面會在21日五點半正式開演，她唱著歌曲〈Without U〉甜美現身揭開序幕，與歌迷大方分享獨家TMI，從喜愛的飲料、台灣美食、點心、睡衣風格到電影類型等全部放送，她熱情透露自己喜歡的是珍珠奶茶、雞排與鳳梨酥，對道地美食讚不絕口。

聊到未來規畫時，雪娥也向粉絲透露了未來想完成的三件事，希望可以舉辦個人演唱會、挑戰街頭演出以及持續推出新專輯。分享她對於音樂的熱忱與對舞台的渴望，尤其是提到想近距離與路人分享音樂的街頭演出，更讓大家看見她不同以往的一面。為了回饋粉絲的熱情，現場猜對雪娥喜好的幸運粉絲，更獲得她所準備的拍立得精心禮物。
 
見面會期間，雪娥準備時下最流行的舞蹈挑戰，她完美消化可鹽可甜兩種面貌，從性感的扭腰舞蹈Tyla〈CHANEL〉，跳到超萌的TWICE〈What Is Love?〉，還有節奏強勁的〈MENTE MÁ〉，每個動作都俐落到位、表情管理滿分，全場粉絲尖叫聲此起彼落，無一不被她的舞台魅力徹底融化，最後再以Doja Cat〈MOOO!〉收尾，瞬間引爆熱烈歡呼聲，活動氣氛嗨到最高點。
 
雪娥更與粉絲分享春、夏、秋、冬的私藏美照，一年四季都有愛犬「萬福」陪伴，她也趁空外出踏青，其中冬天環節的照片，她在吃蘋果時湊巧咬成「愛心」形狀，當場興奮地拍下認證照，想把心中喜悅與粉絲分享，四次元魅力超可愛，除了個人照，雪娥更無預警加碼放送與秀彬與恩熙出遊時的素顏照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ ▲▼人氣韓星冬至陪台粉！現西門町戒備升級　驚喜收粉絲應援眼眶紅了。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）

▲粉絲幫雪娥慶生。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）
  
這次來到台北與粉絲見面，雪娥驚喜準備Karencici〈愛你但說不出口〉，每個歌詞咬字精準又清晰，讓粉絲感受到滿滿誠意，她也透過歌詞「我想念你」、「愛你但說不出口」，訴說對於UJUNG的情意，現場溢滿溫馨氣息。
 
活動當天（21日）恰好是冬至節日，再加上雪娥即將迎來31歲生日，台灣粉絲精心準備應援，透過影片告白「冬至吃湯圓，代表著與家人團圓，寒冷的冬天有雪娥陪伴，真的很幸福」，能在冬至節日見面，宛如家人般守在彼此身邊，見面會當下顯得格外珍貴。

▲▼ ▲▼人氣韓星冬至陪台粉！現西門町戒備升級　驚喜收粉絲應援眼眶紅了。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）

▲雪娥現場TMI大放送。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）

雪娥在台上看著影片感動不已，沒想到轉身還有驚喜，全場粉絲戴著可愛慶生帽、為雪娥獻唱生日快樂歌，讓她一度紅了眼眶，頻頻向粉絲道謝，坦言其實在生日前夕，自己往往會陷入憂鬱的情緒中，「我會不斷想著今年有好好過嗎？也會不停地評價自己。」對於自我要求的壓力讓她有些低落。然而，看著台下滿滿的歌迷，她紅著眼眶感性說道：「但今天能跟你們一起過，那些對自己的評價什麼都不重要了！」

▲▼人氣韓星冬至陪台粉！現西門町戒備升級　驚喜收粉絲應援眼眶紅了。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）

▲雪娥西門町與粉絲見面。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）

現場氣氛在感性與不捨中交織，雪娥與UJUNG約定未來一定會再相見，最後獻唱宇宙少女的年末名曲〈As You Wish〉作為壓軸，溫柔歌聲迴盪全場，粉絲揮舞應援、齊聲合唱，為這場充滿愛與回憶的見面會畫下溫暖句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

雪娥宇宙少女SEOLA

推薦閱讀

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

11小時前

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

10小時前

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

5小時前

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

7小時前

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

11小時前

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

12/20 19:01

申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思

申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思

8小時前

福原愛懷孕巨肚現形！首揭「2020年就想離婚」友人心疼：她很努力

福原愛懷孕巨肚現形！首揭「2020年就想離婚」友人心疼：她很努力

5小時前

累積百部作品！AV女神化身「手護者」服務身障者　萬人圍觀直播淚崩

累積百部作品！AV女神化身「手護者」服務身障者　萬人圍觀直播淚崩

3小時前

趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款　親口認了：有BUG

趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款　親口認了：有BUG

8小時前

女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司火大列3罪狀　即刻解約切割

女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司火大列3罪狀　即刻解約切割

11小時前

陸女星典禮慘摔！上台一半膝蓋重擊跪地　結果跌出「絕美神圖」網看傻

陸女星典禮慘摔！上台一半膝蓋重擊跪地　結果跌出「絕美神圖」網看傻

6小時前

熱門影音

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！

D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！
MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻

MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻
MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉

MMA／GD衝進藝人席嗨爆！　拿麥給Zico接唱〈CROOKED〉
MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎

MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人

孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人
納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭

納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD

OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD
MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

中山站傷人事件「女團成員在現場」　曝「很多人圍觀」呼籲：提高警覺心

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

看更多

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

基隆網紅漁港打卡地變寶萊塢！　高捷「跺腳、抖肩」熱舞畫面曝光

19分鐘前0

星光大賞爆「女星搶座」！　擠掉《錦月如歌》丞磊2線索曝光

1小時前2

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

1小時前0

從小看他長大…陳漢典瞞婚訊「親自道歉」　洪都拉斯揭20年私交！

2小時前1

人氣韓星冬至陪台粉！現西門町戒備升級　驚喜收粉絲應援眼眶紅了

2小時前519

張文砍人「《角頭》被轟教壞」北館他發聲　《與惡》謝瓊煖說話了

2小時前10

安心亞拍戲意外「肘擊」翁倩玉當場爆血　陳庭妮暖舉逼哭她

3小時前0

飯店哪裡最髒？「農村界林志玲」公開真實經歷　哈林聽傻：這噁心了

3小時前22

累積百部作品！AV女神化身「手護者」服務身障者　萬人圍觀直播淚崩

3小時前0

《阿凡達：火與燼》全台上映5天「票房破1億」　導演曝製作內幕！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／福原愛宣布再婚懷孕！
    11小時前8074
  2. 福原愛本來沒想再嫁！
    10小時前5459
  3. DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯
    5小時前1811
  4. 福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」
    7小時前1210
  5. 《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！
    11小時前143
  6. 網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲
    12/20 19:012630
  7. 申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思
    8小時前12
  8. 福原愛懷孕巨肚現形！首揭「2020年就想離婚」
    5小時前6030
  9. AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者
    3小時前42
  10. 趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款
    8小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合