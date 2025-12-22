人氣韓星冬至陪台粉！現西門町戒備升級　驚喜收粉絲應援眼眶紅了

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團宇宙少女成員雪娥（SEOLA）長相甜美、氣質清新，出道9年來擄獲大批粉絲，她首次以個人身分來台與UJUNG（粉絲名稱）見面，21日晚間在西門町與粉絲見面，由於近來台北發生「張文恐攻案」，見面會現場保安戒備升級，活動順利進行，粉絲也準備生日應援為她慶生，現場氣氛熱烈，充滿笑聲與感動。

▲雪娥來台會粉絲。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）



雪娥見面會在21日五點半正式開演，她唱著歌曲〈Without U〉甜美現身揭開序幕，與歌迷大方分享獨家TMI，從喜愛的飲料、台灣美食、點心、睡衣風格到電影類型等全部放送，她熱情透露自己喜歡的是珍珠奶茶、雞排與鳳梨酥，對道地美食讚不絕口。

聊到未來規畫時，雪娥也向粉絲透露了未來想完成的三件事，希望可以舉辦個人演唱會、挑戰街頭演出以及持續推出新專輯。分享她對於音樂的熱忱與對舞台的渴望，尤其是提到想近距離與路人分享音樂的街頭演出，更讓大家看見她不同以往的一面。為了回饋粉絲的熱情，現場猜對雪娥喜好的幸運粉絲，更獲得她所準備的拍立得精心禮物。



見面會期間，雪娥準備時下最流行的舞蹈挑戰，她完美消化可鹽可甜兩種面貌，從性感的扭腰舞蹈Tyla〈CHANEL〉，跳到超萌的TWICE〈What Is Love?〉，還有節奏強勁的〈MENTE MÁ〉，每個動作都俐落到位、表情管理滿分，全場粉絲尖叫聲此起彼落，無一不被她的舞台魅力徹底融化，最後再以Doja Cat〈MOOO!〉收尾，瞬間引爆熱烈歡呼聲，活動氣氛嗨到最高點。



雪娥更與粉絲分享春、夏、秋、冬的私藏美照，一年四季都有愛犬「萬福」陪伴，她也趁空外出踏青，其中冬天環節的照片，她在吃蘋果時湊巧咬成「愛心」形狀，當場興奮地拍下認證照，想把心中喜悅與粉絲分享，四次元魅力超可愛，除了個人照，雪娥更無預警加碼放送與秀彬與恩熙出遊時的素顏照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粉絲幫雪娥慶生。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）



這次來到台北與粉絲見面，雪娥驚喜準備Karencici〈愛你但說不出口〉，每個歌詞咬字精準又清晰，讓粉絲感受到滿滿誠意，她也透過歌詞「我想念你」、「愛你但說不出口」，訴說對於UJUNG的情意，現場溢滿溫馨氣息。



活動當天（21日）恰好是冬至節日，再加上雪娥即將迎來31歲生日，台灣粉絲精心準備應援，透過影片告白「冬至吃湯圓，代表著與家人團圓，寒冷的冬天有雪娥陪伴，真的很幸福」，能在冬至節日見面，宛如家人般守在彼此身邊，見面會當下顯得格外珍貴。

▲雪娥現場TMI大放送。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）



雪娥在台上看著影片感動不已，沒想到轉身還有驚喜，全場粉絲戴著可愛慶生帽、為雪娥獻唱生日快樂歌，讓她一度紅了眼眶，頻頻向粉絲道謝，坦言其實在生日前夕，自己往往會陷入憂鬱的情緒中，「我會不斷想著今年有好好過嗎？也會不停地評價自己。」對於自我要求的壓力讓她有些低落。然而，看著台下滿滿的歌迷，她紅著眼眶感性說道：「但今天能跟你們一起過，那些對自己的評價什麼都不重要了！」

▲雪娥西門町與粉絲見面。（圖／WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）



現場氣氛在感性與不捨中交織，雪娥與UJUNG約定未來一定會再相見，最後獻唱宇宙少女的年末名曲〈As You Wish〉作為壓軸，溫柔歌聲迴盪全場，粉絲揮舞應援、齊聲合唱，為這場充滿愛與回憶的見面會畫下溫暖句點。