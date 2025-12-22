安心亞拍戲意外「肘擊」翁倩玉當場爆血　陳庭妮暖舉逼哭她

記者許逸群／台北報導

女星安心亞在即將上映的電影《陽光女子合唱團》中飾演囚犯，在今（22日）的媒體聯訪中，她透露因角色設定需要與對手互嗆，所以刻意學會了「髒話」，不過卻因為一時改不回來，還被公司扣了5000元！

▲《陽光女子合唱團》演員聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

安心亞在受訪時透露自己學會的「髒話」，但她坦言：「不敢對鏡子練習，不敢看到自己的那個樣子。進錄音室配音時覺得，真的要讓大家看到嗎？」為了讓角色融入，她把本我的個性拋棄，把學會的髒話都融入生活中，但也因此一度改不回來，被經紀人要求「私下講1次扣1000元」，苦笑說前後共繳了5000元當公積金。

▲安心亞分享拍攝過程的各種遭遇。（圖／記者周宸亘攝）

提到曾在拍戲過程中，不慎手肘打到翁倩玉的鼻樑，導致對方當場鼻血不止，安心亞餘悸猶存地說：「嚇死了，想說會不會是我演藝圈最後一天了，很害怕！」當下手足無措的她只能站在一旁看工作人員幫忙急救，「我一句話不敢講。很溫暖的是，她（陳庭妮）近來抱我，一抱我哭更慘！」事後翁倩玉也安撫她，暖心地說：「沒事啦，妳怎麼嚇成這樣！」

隨即跨年演出也將到來，聊到屆時會穿很辣嗎？安心亞笑說：「應該會吧！我現在目前定裝是閃亮、搶眼的。」一旁的苗可麗答腔說：「應該布也蠻少的？」只見安心亞笑說：「當然啦！」