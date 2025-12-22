《阿凡達：火與燼》全台上映5天「票房破1億」　導演曝製作內幕！

記者黃庠棻／台北報導

二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》全台震撼大銀幕，上個周末全球影迷一同戴上3D眼鏡，目睹詹姆斯卡麥隆的年度壓軸新作，而美國指標性市調出口民調CinemaScore，觀眾也給出了A級優等評鑑，在口碑的發酵下，全台與全球同步空降票房冠軍，全台五天驚破1億2470萬，全球總票房更已達3億4500萬美金。

▲《阿凡達：火與燼》已於全台上映。（圖／二十世紀影業提供）



《阿凡達：火與燼》上週三於全台與全球同步上映後，便以廣大影迷支持下空降票房冠軍，全台僅僅五天便驚破1億2470萬、全球總票房至今更已達3億4500萬美金，再造萬人空巷的現象級觀影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《阿凡達：火與燼》已於全台上映。（圖／二十世紀影業提供）



在今日公佈的最新幕後花絮中，詹姆斯卡麥隆與幕後團隊說明《阿凡達：火與燼》的製作過程與內幕，興奮之情溢於言表，在針對架空的潘朵拉龐大世界觀設計，製作設計師狄倫普羅契解釋「建構一個智慧且成熟的文化，關鍵在於細節。」

▲《阿凡達：火與燼》已於全台上映。（圖／二十世紀影業提供）

《鐵達尼號》金獎服裝設計師黛博拉史考提到反派納美人灰燼族的造型表示「身上滿是傷痕與穿環，他們是群不畏懼痛苦的人。」成功打造出令人畏懼的氛圍。

▲《阿凡達：火與燼》已於全台上映。（圖／二十世紀影業提供）



對於本片製作的龐大精細及為求逼真的程度，狄倫普羅契進一步解釋「我們搭建了一個巨大的實景佈景，作為風行者船的浮動吊艙的主甲板。」強調讓拍攝結果更趨於真實，柔伊莎達娜也直呼「有特地為我們打造的工具及武器，要創造納美人所需一切。」

▲《阿凡達：火與燼》已於全台上映。（圖／二十世紀影業提供）

金獎影后凱特溫斯蕾大讚「透過動態捕捉技術，導演及數位團隊可以將《阿凡達》世界，栩栩如生地展現在觀眾眼前。」詹姆斯卡麥隆總結「我們要傳達一個在視覺上，引人入勝、情感上扣人心弦的故事！」《阿凡達：火與燼》全版本全台震撼大銀幕，現正好評熱映中。