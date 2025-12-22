福原愛懷孕巨肚現形！首揭「2020年就想離婚」友人心疼：她很努力

記者吳睿慈／綜合報導

日本前乒乓球選手福原愛2021年鬧出不倫戀，結束和江宏傑的5年婚姻後，22日震撼宣布再婚且懷有身孕，她的再婚對象就是過去曾被拍到的「橫濱男」，兩人在夏天登記結婚。而她挺肚接受日媒《女性SEVEN》坦言「起初沒想過要再婚，但很開心能迎接新生命、再度增加家庭成員」，並詳細交代她與現任老公的交往時間點，是在她與江宏傑離婚後才正式交往。

▲福原愛受訪時首揭「2020年就想離婚了」。（圖／翻攝自福原愛IG）



福原愛近日挺著孕肚現身，氣色紅潤、身材也圓潤不少，首度接受日媒採訪，她坦言早在2020年就想離婚，因此才會回到日本沉澱，只是後來被拍到與橫濱男過密，她透露兩人真正的交往時間，是在與江宏傑2021年7月正式離婚後，當年的年底才交往，「對於這一連串風波，無論是工作相關人士、A先生的家人與身邊的人，還是我的家人，我都造成了非常大的困擾，想藉這個機會再次向大家致上最深的歉意，真的非常抱歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲福原愛懷孕挺肚受訪。（圖／翻攝自《女性SEVEN》網站）



她坦言，起初沒有再婚念頭，兩人以信賴的「夥伴」身份陪伴彼此，是老公的家人鼓勵他們「不如結婚，作為一家人一起走下去吧」，於是才讓她動念再婚，而她願意出面受訪，也是希望能夠親自好好說清楚，並強調兩人並非出軌的不倫關係。

報導裡，福原愛的好友也透露，福原愛過去與江宏傑跨國婚姻其實在育兒過程中，無法順利向友人們諮商、心裡很壓抑吃了不少苦，導致後來與江宏傑的隔閡越來越深，最終在2020年動念離婚。福原愛再婚懷孕，前夫江宏傑稍早透過經紀人回應：「祝福。」