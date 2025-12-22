陸女星典禮慘摔！上台一半膝蓋重擊跪地　結果跌出「絕美神圖」網看傻

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星孟子義因演出《九重紫》爆紅，21日出席騰訊星光大賞典禮，一連換了多套禮服絕美現身，但準備上台時卻不慎在樓梯上慘摔，過程全被攝影機拍下，嚇得現場多位明星爆出驚呼，不過她的摔倒瞬間被攝影師捕捉到超美畫面，被封為「摔倒界神圖天花板」。

▲孟子義跌倒。（圖／翻攝自微博）



孟子義和李昀銳被封為「昀牽孟繞CP」，21日整場典禮上互動熱絡，兩人一起上台準備領取「最受期待劇集獎」時，樓梯走到一半，她的高跟鞋疑似不慎踩到金色魚尾裙擺，膝蓋重重撞擊台階摔倒，身旁的李昀銳第一時間伸手試圖拉住她，但她仍半扑在台階上，尷尬摀嘴笑了出來。

▲孟子義跌倒。（圖／翻攝自微博）



▲孟子義跌倒神圖。（圖／翻攝自微博）

李昀銳迅速扶孟子義起身，而走在前面的丞磊、白鹿則是趕緊回頭要幫忙，就連坐在第一排的丁禹兮看到她摔倒，都反射性跳起身，伸手做出要攙扶的動作，影片在網上瘋傳，不少人大讚明星間的友情，「護衛隊式默契」、「小丁反應過來太遠後突然老實哈哈哈」、「孩子差點彈出去救人哈哈哈哈哈」。

▲孟子義跌倒，坐在台下的丁禹兮也反射性伸手想救人。（圖／翻攝自微博）



有趣的是，這一瞬間被攝影師全程捕捉拍下，畫面中孟子義即便摔倒，但儀態從容，就連撲倒在地的姿勢都相當美麗，被網友稱為「摔跤美學天花板」，事後孟子義自嘲發文：「去年摔跤了，今年又摔跤了，明年一定不會摔跤的！」事實上，2023年她就在同一場活動上摔倒，之後主演的《九重紫》隨之大爆，這次摔倒再度被視為《尚公主》會創下收視佳績的預兆。

▲孟子義報平安。（圖／翻攝自微博）