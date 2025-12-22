趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款　親口認了：有BUG

記者田暐瑋／綜合報導

大陸2025騰訊星光大賞21日盛大舉辦，女星趙露思以王者歸來之姿壓軸登上紅毯，典禮上的禮服卻被質疑和大牌珠寶的等級不匹配，意外掀起爭議，網上瘋傳她的禮服在開場前不見，疑似遭到惡搞，對此，她在直播中也坦言「衣服問題的確有BUG」，再度引發話題。

▲趙露思得到騰訊星光大賞最大獎。（圖／翻攝自微博）



趙露思原本要更換兩套禮服，紅毯上穿的是2026春夏款禮服，典禮上戴了知名大牌提供的全球唯一的高奢珠寶，卻換穿2016年的舊款禮服，這樣的搭配遭到質疑和部分聲浪抹黑，網上傳出其實是禮服在開場前突然出包，出現「禮服失蹤」、「禮服遭潑墨」兩種說法，造型團隊不得不緊急修改原有造型，讓她穿舊款禮服現身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思進場後穿了舊款禮服，網傳是「被出包」。（圖／翻攝自微博）

針對這一事件，趙露思在典禮結束後開直播，對於外界質疑的禮服問題，坦言：「衣服有一說一啊，有些bug是肯定存在的嘛。」承認了出席禮服出了問題，「但這不是我最後一個活動，這也不是我最後一次跟你們見面，咱們期待下一次。」並表示後續將交由工作室處理：「我不可能今年經歷一年了，我還在內耗妝不妝容的事情、裙不裙子的事情，對於我來說沒那麽重要了。」高EQ回應被網友大讚。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）