《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

美國演員詹姆士蘭森（James Ransone）曾演出HBO經典影集《火線重案組》（The Wire），近年除了主演《凶兆》（Sinister），還在《牠：第二章》飾演魯蛇俱樂部的成人版成員Eddie，是觀眾相當熟悉的面孔。沒想到，他21日傳出死訊，享年46歲。

▲詹姆士蘭森驚傳在家輕生。（圖／達志影像／美聯社）



根據多家外媒報導，詹姆士蘭森是在19日離世的，於洛杉磯住家輕生，他身後留下了結婚多年的妻子潔米麥克菲（Jamie McPhee）與兩名子女。目前相關手續已辦妥，遺體準備發還給家屬處理後事。

令人鼻酸的是，在詹姆士蘭森的死訊傳出前，妻子便低調在個人的社群平台貼出了為「國家精神疾病聯盟」（NAMI）募款的連結，疑似間接回應了他生前的心理健康狀況。

▲詹姆士蘭森年僅46歲身亡。（圖／達志影像／美聯社）



回顧詹姆士蘭森的演藝生涯，他最為人熟知的角色是在2003年《火線重案組》第二季中，飾演巴爾的摩碼頭工人法蘭克索博特卡（Frank Sobotka）的兒子Ziggy Sobotka。他在該劇總共出演了12集，這部備受讚譽的HBO影集於2002年至2008年間播出，他當時與多位知名演員同台飆戲，留下令人印象深刻的演出。

▲詹姆士蘭森經紀人尚無正式聲明。（圖／達志影像／美聯社）



針對這起憾事，《紐約郵報》已嘗試聯繫詹姆士蘭森的經紀人尋求回應，但目前尚未獲得正式聲明。隨著法醫報告的公開，各界也紛紛對這位才華洋溢演員的離世表達哀悼之意。

