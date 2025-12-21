ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
范姜彥豐「生活被重新定義」　吐心聲：重新出發是選擇更踏實的路

記者王靖淳／綜合報導

男星范姜彥豐今年10月底指控粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰，引發外界討論及關注。為此，范姜彥豐最近在社群發文，有感而發表示：「生活被重新定義之後，速度不再是為了趕。重新出發，不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路。」

▲▼范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

▲范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

范姜彥豐分享自己對於「速度」及「生活」的新定義。他坦言，現在的生活節奏已經被重新定義，如今速度不再是為了趕，反而是追求一種穩穩地的態度，希望能把每天送到該到的地方。這種心境的轉變，似乎是源自於對家人的責任感，他感性地寫下「牽著小手迎接明天，把重心放低，坐得更穩健、騎得更踏實。心，也能走得更遠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

▲范姜彥豐表示生活被重新定義。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

最後，范姜彥豐也在文末有感而發表示：「重新出發，不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路。」貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下留言鼓勵他「加油」、「希望一切越來越好」、「很高興您很快的振作起來」、「看著你往前走也同樣覺得好開心」，引發不小的熱議。

關鍵字

范姜彥豐粿粿

