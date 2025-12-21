八點檔女星ㄎㄧㄤ到爆紅！幫陳佩騏守密「假裝起乩」她被抓包偷笑

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》近期話題不斷，德馨飾演的「美鳳」白目指數再度突破天花板，劇中她的小姑陳佩騏，過去曾設局讓老公謝承均與前妻及親生骨肉分離，如今25年前的祕密逐漸浮上檯面，眼看真相即將曝光，陳珮騏為了守住過去的秘密，決定讓嫂嫂德馨成為最佳夥伴出怪招。

▲德馨是《百味人生》戲裡的最大笑果。（圖／三立提供）

爆笑的喬段連德馨本人都忍不住笑說「我每天等劇本，就像乖乖坐在診間，猜編劇下一秒到底要對我做什麼？」而觀眾的回應更直接，德馨笑認「你們留言寫的劇本，比編劇還敢！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲德馨是《百味人生》戲裡的最大笑果。（圖／三立提供）

德馨飾演的美鳳神經大條早已成為劇迷最愛名場面，每次她的出現都會讓緊張的劇情緩和不少，讓觀眾鬆一口氣，許多網友狂刷留言「她真的超不會看臉色，別人心裡已經颱風警報，她還一臉無辜問『咦？我有說什麼嗎？』」、「白目歸白目，但善良到讓人討厭不起來」、「看到美鳳心情就會變好」、「編劇拜託不要拆她跟俊龍！」更有人笑說「美鳳講話還是一樣ㄎㄧㄤ，但怎麼可以這麼可愛！」

▲德馨是《百味人生》戲裡的最大笑果。（圖／三立提供）

日前播出德馨為替陳珮騏解圍，直接「神明上身」的名場面，更讓觀眾笑到不行。劇中她隨手抓起廟旗假裝起乩，在防波堤一路狂奔碎念，氣勢滿點到彷彿真的被附身，連陳珮騏在畫面中都忍不住偷笑，更被網友抓包「這個笑絕對是陳珮騏憋不住！」

▲德馨是《百味人生》戲裡的最大笑果。（圖／三立提供）

談到拍攝過程，德馨直呼這一段根本是體能地獄，她透露自己不但要在防波堤上吊鋼絲，還得下海拍戲「前一檔第一次吊鋼絲在大樓，第二次直接升級到海上，真的超可怕。」她自嘲一回生二回熟，但也立刻補一句「拜託不要有第三次！」更崩潰的是，她為了劇情需求，假起乩整整跑了一個小時，跑完馬上接著下海吊鋼絲「前面跑百米算熱身，後面才是真正的挑戰。」

▲德馨是《百味人生》戲裡的最大笑果。（圖／三立提供）

對於美鳳這個角色，德馨笑說編劇實在太狠，因為「只有美鳳可以超越美鳳」，每一場戲都是恥度無極限的大考驗「但真的很好玩、很好笑，是完全不同的表演體驗。」她也坦言，原本以為耍寶角色會比較輕鬆，沒想到壞人該受的報應全落在自己身上，從吊鋼絲、翻滾、下海到被電擊，樣樣來。

▲德馨是《百味人生》戲裡的最大笑果。（圖／三立提供）

被問到最爆笑的一場戲，德馨秒答是「切指遊戲」，原本設定要用餐刀，結果導演臨場改成用手指，整段戲瞬間變成大型失控現場，她自己都忍不住笑場「那一刻真的完全放飛。」美鳳一路白目、一路被整，卻也意外成為《百味人生》最療癒的存在，讓觀眾邊罵邊愛、邊笑邊追，也難怪網友一致認證「這角色，真的只有德馨演得出來。」

▲德馨是《百味人生》戲裡的最大笑果。（圖／三立提供）