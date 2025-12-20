孫生坦承曾與未成年女性愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」

記者葉文正／台北報導

「拳願」記者會爆發衝突，更有受害者女性登場嗆孫生，下了台孫生受訪表示：「剛剛那女孩我認識，我們當天去吃飯喝酒，我們還有電話紀錄，我以前好吃愛玩，但我絕對不會強迫別人，那個女孩當時的確是15還是16歲，但檢察官認為是公訴罪，一報警，警察就辦了，他們也有跟我要錢，那是多年前的事了。」

▲孫生氣到哽咽。（圖／記者葉文正攝）

孫生也不爽表示：「我打屁股的新聞出來，一出事後，超多人打落水狗，一大堆女生上網罵我，還說我開車性侵她，我根本沒有車，我只開過酷炫的保時捷，我犯公訴罪沒問題，就去關，但是我沒有強迫任何人。」

▲受害者女性上台嗆孫生。（圖／攝影中心）

提到跟前女友多芬分手，孫生也坦承：「的確是我以前愛玩，我認錯，但這是家事幹嘛拿出來講。但我跟多芬還是有聯絡，會傳訊息，我找新對象可說順其自然，但我被寫到這麼黑，還怎麼找對象，我在信義區拍片打拳擊，被媒體寫我在打架。」認為自己不斷被抹黑。

▲孫生(左)與秋偉衝突，還需要保鑣拉開。（圖／攝影中心）

這段時間活動全無，孫生也提到收入很不OK，「我就是沒有錢，所以才來賺拳願的出場費，但是因為已經簽約了，我還是會按照合約出席拳賽，全力以赴，現在開始一大堆莫須有的事情家在我身上，但我目前還有兩條官司，不是女生來告，而是檢察官起訴，我也不會偷拍，都是經過同意才拍，所以才會有的官司不起訴。

▲孫生難過一堆人落井下石。（圖／記者葉文正攝）

孫生氣憤表示，「影片妳開開心心，妳清清楚楚，但妳在粹上說妳不合意？妳不喜歡，影片超清楚耶，我很自責難過，是不是以前太愛玩才有今天的結果？我超尊重表演的，我對表演超級認真，女孩都跟我說，做做愛而已沒問題，結果都不是！」氣到眼眶紅又哽咽。