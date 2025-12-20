MMA／Jennie女王之姿駕到！「舊情人」Kai走在後面　巧妙擦肩而過

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MMA（Melon Music Award 2025）於20日在韓舉辦，現場眾星雲集，人氣女歌手Jennie以女王之姿駕到，穿著黑白色華麗裡禮服現身，露出專業的擺拍表情，馬上引起一陣搶拍。只是她並未接受訪問，緊接著舊情人Kai走在後面現身，兩組藝人擦肩而過，意外掀起話題。

▲▼Jennie宛如女王般駕到。（圖／翻攝自Melon YouTube）



Jennie穿著黑白色華麗裡禮服現身，她的專輯《Ruby》有亮眼成績，20日以個人之姿來到典禮現場，雖少了團員陪伴，但專業度不減，尤其是超華麗的禮服現身，連主持人Kany都讚嘆「女王來了」。

▲EXO在Jennie後面一個順序踏上紅毯。（圖／翻攝自Melon YouTube）



Jennie並未接受紅毯訪問，巧的是，下一組就是團體EXO，成員Kai曾與她有段緋聞，巧妙地擦肩而過，馬上就引起熱議。而EXO同隊的成員D.O.與金宇彬私交甚好，男方20日大婚，他事前就說過「無法參加婚禮」，20日如期現身紅毯上也讓粉絲感動不已。