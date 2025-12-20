陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！　心疼揭私下真實面：靠它找回自信

記者蕭采薇／台北報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任「得意假髮」代言人長達14年，20日現身東區旗艦店歡慶品牌34週年。面對現場VIP粉絲的熱情，美鳳姐金句連發，更拋出一句超洗腦的台語口號：「要自然，才能夠少年！」 一語道破她多年來維持自信亮麗的秘訣。

▲「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任假髮品牌代言人長達14年。（圖／得意假髮提供）

去年週年慶時，陳美鳳大膽嘗試「粉紅色假髮」驚艷全場，不僅引發年輕人關注，也證明了假髮是時尚配件。得意假髮鍾老闆透露，見美鳳姐當時說「不敢挑戰搖滾風」，於是現場直接立下明年35週年的新里程碑，誓言要為她打造一款「含蓄搖滾」造型。對此，美鳳姐笑著接招，也讓人期待明年她將如何突破自我。

▲「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任假髮品牌代言人長達14年。（圖／得意假髮提供）



除了自己愛用，陳美鳳也分享身邊好友的真實故事。她透露好姐妹方馨曾為了拍戲敬業剃光頭，雖然螢幕上專業，但私下生活仍需要自在感。當時就是靠著得意假髮的協助，讓方馨在工作與日常社交中完美平衡，外出聚會依然自信滿滿。美鳳姐感性表示，假髮早已不是掩飾，而是陪伴女生在不同階段站穩腳步的戰友。

▲除了自己愛用，陳美鳳也分享身邊好友的真實故事。（圖／得意假髮提供）

活動現場洋溢著溫馨淚水，20位VIP近距離分享人生故事。有人因身體狀況落髮而害怕社交，直到戴上適合的假髮才找回笑容，直呼：「終於敢出門、敢拍照了！」陳美鳳聽了深受感動，溫柔鼓勵現場女性：「女生要常常提醒自己——妳值得被好好對待。當妳願意讓自己更有自信，就能勇敢走向人群。」