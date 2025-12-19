柯佳嬿根本不是人！《太陽》震撼真相曝光　4大女星「共演一角」網嚇瘋

記者蕭采薇／台北報導

Netflix年度壓軸大戲《如果我不曾見過太陽》二部曲上線後話題不斷，19日釋出最新花絮，正式揭開劇中最大謎團——柯佳嬿飾演的神祕視障女子「夏天晴」，真實身分竟是女主角江曉彤（李沐 飾）的「分裂人格」！原來劇中柯佳嬿、李沐、姚愛寗、江齊四位女星，演的其實是「同一個人」，震撼設定讓觀眾起雞皮疙瘩。

▲《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿。（圖／Netflix提供）

柯佳嬿透露，不管是她飾演的夏天晴、還是周品瑜（江齊飾）、琪琪（姚愛寗飾），都是主人格江曉彤（李沐 飾）在無法承受痛苦時所產生的保護機制。對於發現自己「不存在」，柯佳嬿形容這種殘酷真相就像機器人：「有一點像機器人不知道自己是機器人，有一天被告知其實你不是人類，你擁有的情感跟記憶，都只是被設定好的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《如果我不曾見過太陽》李沐。（圖／Netflix提供）

除了女主角的秘密，曾敬驊飾演的李壬曜為何從資優生淪為連環殺手，原因也令人鼻酸。編劇林欣慧透露，李壬曜的黑化並非單純復仇，而是一種「清理」：「他心疼為什麼傷害曉彤的人都能繼續往前走，只有曉彤被留在原地？所以他決定殺掉所有人，打造一個乾淨的環境。」然而在殺戮過程中，李壬曜心智崩壞，甚至將無辜孩子誤認為童年的自己而痛下殺手，試圖抹去悲劇源頭。

▲《如果我不曾見過太陽》曾敬驊。（圖／Netflix提供）

面對劇中沈重的悲劇，李沐在受訪時忍不住落淚，坦言一度不敢看被傷害的片段。她感性表示：「我覺得最糟糕的人是我，我愛的人的人生都是我搞砸的，那種虧欠感非常嚇人。」《如果我不曾見過太陽》藉由暗黑懸疑的外衣，探討傷痕與救贖，全劇已在Netflix獨家熱播中。

▲《如果我不曾見過太陽》程予希（後）、江齊（左）、姚愛寗。（圖／Netflix提供）