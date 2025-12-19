大咖音樂人曝光重磅喜訊！　親邀青峰合作蹦火花

▲ 劉胡軼發行原創鋼琴演奏專輯 。（圖／劉胡軼提供）



記者翁子涵／台北報導

音樂創作人劉胡軼於今（19日）發行原創鋼琴演奏專輯《須臾之橋Out of Service》，收錄十首鋼琴曲，其中一首〈家園Home〉與吳青峰共同創作，成為專輯內特別訂製。

3年前〈家園Where I Landed〉的獨奏版本初稿完成後，劉胡軼將曲分享給吳青峰，在當時的大環境之下，聽到歌曲後吳青峰想到許多正在發生的事和畫面，也知道劉胡軼擔心家人以及人與人之間互相擔心的狀態，內心觸動，於是吳青峰想到能否寫幾句歌詞唱進去，5句精煉的歌詞，是唱給劉胡軼，也是唱給所有需要的人。

後來2人分別在北京、臺北，借由音色和文字創作完成隔空呼應，這首特別版的〈家園〉也成為本張專輯內唯一一首有人聲存在的歌曲，吳青峰婉轉溫柔的嗓音訴說人永遠只是「過客」，別忘了自己的渺小，與劉胡軼寫下的鋼琴旋律融合，從小家到大家，兩位創作者以樂會心，彼此和鳴。

專輯的構思起源於2022年，經歷足夠多的繁忙、壓力、成長，與音樂朝夕相伴，劉胡軼想通過音樂來傳達更「私我」的部分，於是2022年劉胡軼先即興創作專輯前4首歌曲，相比於後幾首歌曲其聚焦在劉胡軼的日常生活。〈剩下的回憶Residual Glow〉綿長又帶有悲傷與感動交織的旋律，是劉胡軼溫潤的表達；〈家園Where I Landed〉則記錄一次從武漢飛往北京的心情。

