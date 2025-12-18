徐佳瑩難得PO女兒照！穿「超萌母女裝」逛動物園 慶祝3歲生日全被拍

記者潘慧中／綜合報導

金曲歌后徐佳瑩和大11歲的導演老公比爾賈結婚7年，育有一對兒女。平常生活低調的她，17日難得在社群網站上傳了一系列帶著女兒出遊的照片，為的就是要慶祝孩子的3歲生日。

▲徐佳瑩的女兒3歲了。（圖／翻攝自Instagram／lalabarchannel）



照片中，可以看到徐佳瑩和女兒一同穿上鮮紅色的長版衣服，還都戴上了風格一致的編織草帽，以可愛吸睛的「母女裝」出門，前往台北市立動物園慶生。

▲徐佳瑩帶女兒逛動物園。（圖／翻攝自Instagram／lalabarchannel）



徐佳瑩分享了當天的豐富行程，母女倆大手牽小手逛遍園區，她開心地細數今天的收穫，「今天看到獅子、黑猩猩、河馬、貓熊」，讓女兒在生日這天能與各種可愛動物近距離接觸，度過充實又快樂的一天。

除了當下的快樂，徐佳瑩也對未來充滿期待，希望能繼續陪伴孩子探索世界各個角落，「明天後天大後天我們還要一起看很多！」字裡行間流露出對女兒滿滿的愛，承諾要一起創造更多美好的回憶。

▲徐佳瑩和女兒玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／lalabarchannel）



在曝光的照片中，徐佳瑩對著鏡頭開心比YA，笑容十分燦爛；身旁剛滿3歲的女兒則是用東西擋住臉，相當古靈精怪。母女倆在陽光下漫步、擁抱的畫面溫馨感爆棚，也讓粉絲感受到這份簡單卻深刻的幸福。