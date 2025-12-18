73歲李亞萍驚爆罹患失智症！遺忘家人過世「半夜突痛哭」　露面揭最新病況

記者孟育民／台北報導

73歲的李亞萍近年幾乎足不出戶，最近罕見陪同媳婦柔柔錄製節目《命運好好玩》，透露自己有失智跟失憶症狀，現在已經有在治療吃藥，「醫生說我這是長年憂鬱自閉跟躁鬱影響下的併發症。」狀況令一家人相當擔憂。





▲李亞萍和柔柔錄製《命運好好玩》。（圖／鴻凱娛樂提供）

根據《三立新聞網》報導，李亞萍罹患有失智跟失憶症，除了在家會自言自語，甚至還遺忘家人早已過世，「我在家會一直走路自言自語，看到餐桌椅子空的，想說那不是亞夫（李亞萍親弟弟）在這裡吃飯嗎？余天後來受不了，就說亞夫多年前早就死了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李亞萍罹患有失智跟失憶症，狀況令人擔憂。（圖／鴻凱娛樂提供）

李亞萍時常夢到已過世的好友，半夜醒來便忍不住情緒痛哭。她無奈表示：「醫生說我失智失憶就是自閉憂鬱影響，你現在跟我講話，我等等說不定都忘光了，然後有時去看醫生，藥還沒拿就走了，我也完全不知道白天黑夜時間常記錯，有次我4點多在家刷牙換衣服準備出門，結果他們提醒我說現在是半夜4點我要去哪？因為我以為是下午４點，我還夢過我的大房間全部被搬到秀場了。」

▲李亞萍目前接受治療。（圖／鴻凱娛樂提供）

李亞萍許久沒錄製節目，之所以這次會點頭答應，是因為大女兒看她1年都沒外出，連房門都沒出，，在女兒勸說下決定上節目見見老友，不過她出門錄影前眩暈症一度發作，在攝影棚還需要人攙扶，狀況令人憂心。

