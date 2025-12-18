孩子生父斷聯7個月！「工科女神」徐敏在獨自生下一娃　心境曝光

記者吳睿慈／綜合報導

韓國戀愛實境節目《Heart Signal 3》前出演者徐敏在（現改名徐恩祐），5月公開自己懷孕，並指控孩子生父、前男友A某失聯。如今男方7個月以來都處於斷聯狀態，她在10日獨自產下一娃，透過IG更新孩子的近況，語氣溢滿當媽的喜悅。

▲「工科女神」徐敏在獨自把孩子生下來了。（圖／翻攝自徐敏在IG）



徐敏在在10日獨自生下一娃，並寫下：「謝謝大家的祝賀，小孩如果再長大一點，聽得懂人話的時候，我一定會告訴他大家傳來的祝福話語。」雖然仍在與孩子生父打官司，但她的文字間少了過往的憤怒與不安，多了身為母親的堅定與溫柔，展現出即使面對現實壓力，仍選擇獨自扛起責任。

近日，徐敏在再度更新孩子的近況，貼出小孩的清晰正面，孩子有深邃雙眼皮，立體的五官，緊緊握著她的手，寫下「身分證字號以25為開頭的人類真的存在，真是神奇」，看著每天都在長大的小孩，她的情緒也安定不少。

▲徐敏在貼出孩子照片並表示真神奇。（圖／翻攝自徐敏在IG）



事實上，徐敏在在產前幾週時，便把所有在IG對於孩子生父上的負面爆料刪除，她曾解釋：「不是因為和解了才刪除貼文，生父仍然是潛水斷聯的狀態，我沒有其他的要求，只有一心希望可以好好地溝通。」她表示自己單方面忍受著對方保持沉默的行為，甚至延後了透過法律對應解決的手段，如今刪除爆料文，外界猜測她是顧慮到小孩才把爆料刪除。