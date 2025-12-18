ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李玉璽「在公園拍婚紗」原因
華納兄弟拒絕派拉蒙收購
邊荷律對韓國粉絲講中文
唐治平《太陽》內斂演技獲讚！喪母1年身心重創現況曝…友怒揭內幕

記者陳芊秀／綜合報導

男星唐治平近期在台劇《如果我不曾見過太陽》中飾演「蔡雯伶爸爸」一角，內斂演技再度引發網友熱議。他去年（2024）6月因母親過世，身心狀況引發全台民眾擔憂，不過近日其友人兼臉書小編代為發聲，透露精神狀況已逐漸好轉，現況曝光。

▲▼唐治平《太陽》內斂演技獲讚！喪母1年身心重創現況曝。（圖／翻攝自臉書／唐治平）

▲▼唐治平《太陽》內斂演技獲讚！喪母1年身心重創現況曝。（圖／翻攝自臉書／唐治平）

▲唐治平喪母1年身心受創，小編發文透露他逐漸走出傷痛。（圖／翻攝自臉書／唐治平）

唐治平的臉書小編自稱是好朋友，在貼文中為他抱不平。針對去年唐母過世後，媒體的大量報導及酸民的負面形容，小編直言「非常生氣」。更令人震驚的是，小編踢爆當時有不少人表現得看似熱心助人，宣稱要聘請唐治平當公司的泰拳教練、出錢協助唐母喪事，甚至安排他擔任評審工作等。小編嚴正澄清：「這些事實上根本是沒有的事，說穿了這些人只是在蹭唐治平新聞上的曝光度而已。」強調事實上從未有人真正出錢出力幫忙。

儘管經歷了風風雨雨，小編也帶來好消息，表示唐治平現在已漸漸走出喪母之痛，「心情和精神也愈來愈好了」。為了迎接聖誕佳節與新年，小編也公開喊話，歡迎各界給予活動邀約、主持或代言機會，相信新的一年會有好運降臨，並霸氣表示將會封鎖在臉書惡意攻擊的酸民。

隨後社群平台也曝光了唐治平的最新近況，照片中他與台北市長蔣萬安同框，蔣萬安身穿藍色休閒外套，唐治平則穿著黑色皮衣搭配連帽上衣，雖然身形看起來仍是暴瘦狀態，但他氣色不錯，對著鏡頭露出淡淡微笑，並與市長一同比出「讚」的手勢，看起來精神相當飽滿。

▲▼唐治平《太陽》內斂演技獲讚！喪母1年身心重創現況曝。（圖／翻攝自臉書／唐治平）

▲唐治平與台北市長蔣萬安同框。（圖／翻攝自臉書／唐治平）

網友關心留言「太瘦了，胖一點好看」、「支持你的人不曾離開，祝你健康快樂」、「你要自信，開朗，陽光，擺脫不好的心情跟習慣，你一定可以東山再起的」。而《如果我不曾見過太陽》是在2023年底開拍至2024年初，他在劇中扮演面對女兒精神崩潰而束手無策的父親，戲份雖然不多，但是每次登場都令觀眾印象深刻。

唐治平如果我不曾見過太陽

